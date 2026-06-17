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        Kocaeli'de traktörle eski taş ocağı havuzuna düşen kişi öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörüyle eski taş ocağı havuzuna düşen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Kocaeli'de traktörle eski taş ocağı havuzuna düşen kişi öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörüyle eski taş ocağı havuzuna düşen kişi öldü.

        Balcı Mahallesi'nde bulunan eski taş ocağı havuzundan tankerine su doldurmak için yanaşan İ.Ö, traktörü ve ona bağlı tankerle havuza düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçlar tarafından yapılan aramada İ.Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı.

        İ.Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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