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        Kocaeli'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Kocaeli'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Hürriyet Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

        Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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