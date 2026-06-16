Kocaeli'de denize giren iki kardeşten biri boğuldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denize giren iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri kurtarıldı.



Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki halk plajından serinlemek için denize giren Ali S. (17) ve kardeşi T.S. (14) yüzerek kıyıdan uzaklaştı.



Bir süre sonra iki kardeşin boğulma tehlikesi yaşadığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.



Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri, kardeşleri sudan çıkardı.



Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Ali S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılan T.S'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ali S'nin cenazesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

