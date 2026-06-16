Kocaeli'de kombi ile kamyonların akülerini çalan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evden ve araçlardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 38 bin 500 lira değerindeki kombinin çalındığı evden hırsızlık ile 5 kamyondan toplam 130 bin lira değerinde 10 akünün çalındığı otodan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatıldı.



Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

