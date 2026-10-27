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        Kocaeli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesine ilişkin zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibinin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 22:51 Güncelleme:
        Kocaeli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesine ilişkin zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibinin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, restorana düzenlen silahlı saldırıya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

        Çalışmada, Y.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        26 Ekim'de Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki lahmacun ve kebap salonuna silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken (53) yaralanmıştı.

        Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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