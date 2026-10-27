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        Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 yenerek üst tura yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Özellikle bu turdan sonra daha heyecanlı maçlar olacağını düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 yenerek üst tura yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Özellikle bu turdan sonra daha heyecanlı maçlar olacağını düşünüyorum." dedi.

        Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, kupa müsabakasında ligde fazla süre alamayan ve sakatlıktan dönen oyunculara yer vermek istediğini söyledi.

        İnan, oyuncularının verdiği şansı iyi değerlendirdiğini belirterek, "Bu beni çok mutlu etti. Çünkü bazen oyuncular bir oynuyor bir oynamıyor. Bu dengeyi sağlamak ve oyuncuları yukarda tutmak adına önemliydi. Maçı kazanmak da çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Maçta sakatlanan Fatihhan Demir ile ilgili kontroller yapılacağını belirten İnan, "Altyapıdan çıktı. Çok özverili, istekli. Bugün de formayı giymeyi hak etti. Çok iyi performans sergiledi. İnşallah yolu açık ve uzun olur." dedi

        Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatının daha doğru olduğunu dile getirerek, "Özellikle Avrupa maçları oynayan ve milli takıma çok oyuncu gönderen takımları düşündüğünüzde Türkiye Kupası'nda çok maça çıkmak ve ilgi beklemek karşılık bulmuyordu. Özellikle bu turdan sonra daha heyecanlı maçlar olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor cephesi

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        Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor teknik direktörü Serdar Göçerler de Kocaelispor'un büyük camialardan olduğunu söyledi.

        Göçerler, kendileri için de iyi bir mücadele olduğunu belirterek, "Özellikle oyunun ilk bölümünde zaman zaman ön alan baskıları denedik. İlk yarının son dakikalarında bireysel hatayla kötü bir gol yedik. Bu gol bizi demorolize etmiş olabilir ama ikinci yarıya da iyi başladık." dedi.

        Kocaelispor teknik direktörü İnan'ın değerli bir hoca olduğunu ifade eden Göçerler, "İnşallah Kocaelispor da hoca da iyi yerlere gelecektir. Biz de kendi ligimizde sezonu şampiyon olarak tamamlayarak takımımızı bir üst lige çıkaracağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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