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        Belediyesi meclis üyesini öldüren çocukluk arkadaşı tutuklandı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral'ı tabancayla vurarak öldüren çocukluk arkadaşı Ali İhsan Uzuner, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 19:32 Güncelleme:
        Belediyesi meclis üyesini öldüren çocukluk arkadaşı tutuklandı

        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde MHP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral’ı tabancayla vurarak öldüren çocukluk arkadaşı Ali İhsan Uzuner, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Olay, dün Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak’ta meydana geldi. MHP’li Gölcük Belediye Meclis Üyesi Murat Saral ile çocukluk arkadaşı Ali İhsan Uzuner, aileleri arasında yaşanan bir sorunu konuşmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Uzuner, Saral’a tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saral, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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        İZNİK’TE YAKALANDI, TUTUKLANDI

        Olayın ardından kaçan Ali İhsan Uzuner’in yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şahsi aracıyla Bursa’nın İznik ilçesine gittiği belirlenen Uzuner, bir akaryakıt istasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali İhsan Uzuner, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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