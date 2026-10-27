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        AVM'de silahı ateş alınca kendini vurdu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir AVM'de şahıs kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Alışveriş yapan müşteriler büyük panik yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:01 Güncelleme:
        AVM'de silahı ateş alınca kendini vurdu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir AVM'de şahıs kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Alışveriş yapan müşteriler büyük panik yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Ömer Türkçakal bulvarında bulunan Outlet Center AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şahsın yanında taşıdığı silah ateş aldı. Kanlar içinde yere yığılan vatandaş için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silah sesleri ile müşteriler ve mağaza çalışanları büyük panik yaşadı. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki silah üzerinde çalışma yaptı.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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