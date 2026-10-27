Bakan Göktaş: Aile, milletimizin varoluş meselesidir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile, bizim için bir sosyal politika başlığının ötesindedir. Aile, milletimizin varoluş meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aileye her zaman bu gözle baktı. Ailenin derdini devletin derdi bildi, yuvaların huzurunu milletin huzuru saydı" dedi.

Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Derneği (GETİP) tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni, Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törende, aile dostu çalışma kültürüne katkı sunan ve örnek uygulamalarıyla öne çıkan işletmeler ödüllendirildi. Programda konuşan Bakan Göktaş, ailenin sosyal politikanın ötesinde bir anlam taşıdığını ifade edip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle aile konusunun ortak bir dava haline geldiğini belirtti. Bakan Göktaş, "Aile, bizim için bir sosyal politika başlığının ötesindedir. Aile, milletimizin varoluş meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aileye her zaman bu gözle baktı. Ailenin derdini devletin derdi bildi, yuvaların huzurunu milletin huzuru saydı" dedi.

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'GENÇLERİN EVLİLİK YOLCULUKLARINA DESTEK VERDİK'

Bakanlık olarak doğumdan yaşlılığa kadar ailenin hayatına dokunan alanlarda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanan maddi destek, hibe ve eğitimlerle yuva kurmak isteyen gençlerin yanında olduklarını söyledi. Göktaş, 2 bin 49 kurumun katkısıyla ailelere ve gençlere yönelik hizmetlerin yaygınlaştırıldığını, 190 belediyeyle 284 destek paketi üzerinden gençlerin evlilik yolculuklarına destek verildiğini ifade etti.

'ÇALIŞMA HAYATINDA AİLE DOSTU YAKLAŞIMI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Çalışanların iş ve aile yaşamı arasındaki dengenin güçlendirilmesine yönelik uygulamalara değinen Göktaş, "Çalışan annelerin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini 2 haftaya çıkardık. Hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı getirdik. Kamu kurumlarında başlattığımız kreş seferberliğiyle aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek için önemli bir adım attık" diye konuştu. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyi ve dinamik nüfusu koruyan kazanımları uzun vadeli politikalarla yaygınlaştıracaklarını belirten Göktaş, aile dostu bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

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'İŞ DÜNYASIYLA OMUZ OMUZA ÇALIŞMALIYIZ'

Aile yapısının güçlendirilmesinde kamu kurumlarının yanı sıra iş dünyasının da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Göktaş, işverenlere çağrıda bulundu. Göktaş, "Güçlü bir aile yapısı, ancak kamu ile iş dünyası omuz omuza verdiğinde kalıcı hale gelir. Bu salondaki her işverene buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Fabrikanızda bir kreş açtığınızda, mesai saatlerini bir annenin ihtiyacına göre düzenlediğinizde bir hayatı kolaylaştırırsınız. Yeni baba olan çalışanınıza bir imkan sunduğunuzda bir yuvayı ayakta tutmuş olursunuz" dedi.

BELEDİYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

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Gebze Belediyesi'nin Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakımevi ile vardiyalı çalışan anne ve babaların çocuklarına güvenli bir ortam sunduğunu belirten Göktaş, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulmasının da aile odaklı hizmetler açısından önemli olduğunu kaydetti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin aile dostu şehir anlayışıyla farklı kuşaklara yönelik hizmetler sunduğunu ifade eden Göktaş, Gebze Teknik Üniversitesi'nin de akademik vizyonuyla bu sürece katkı sağladığını söyledi.

'AİLE DOSTU OLMAK HAYATIN HER ALANININ MESELESİ'

Törende sanayiden finansa, turizmden sağlığa, eğitimden spora kadar farklı sektörlerden işletmelerin ödüllendirileceğini belirten Bakan Göktaş, aile dostu yaklaşımın tüm sektörleri ilgilendirdiğini vurguladı. Göktaş, “Aile dostu olmak bir sektörün değil, hayatın her alanının meselesidir. Kamu, yerel yönetim, akademi ve iş dünyası aynı hedefe baktığında ortaya çıkan tablo budur. Aile dostu bir şehir, ancak bütün kurumları el ele verdiğinde kurulur. Ve Kocaeli, bunun Türkiye'ye örnek olabileceğini bugün bir kez daha gösteriyor" dedi. Konuşmasının sonunda aile, işletme ve şehir arasındaki bağa dikkati çeken Göktaş, "Ailesinin desteğini arkasında hisseden çalışan, çalışanını ve onun ailesini gözeten kurum ve aileyi merkeze alan şehir. Bu üç halka bir araya geldiğinde kırılmaz bir zincir oluşur. O zincirin adı da güçlü bir toplumdur. Biz bu zinciri birlikte örmeye kararlıyız. Çünkü inanıyoruz ki; güçlü aile, güçlü işletme demektir. Güçlü işletme, güçlü ekonomi demektir. Güçlü ekonomi ve güçlü aile, güçlü Türkiye demektir" diye konuştu.

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Bakan Göktaş, programın düzenlenmesinde emeği geçen GETİP'e, katkı sunan kurumlara, valiliğe ve belediyelere teşekkür ederek ödül alan işletmeleri tebrik etti.