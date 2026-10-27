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        MHP'li meclis üyesinin katili arkadaşı çıktı Silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP'li meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral (49), son yolculuğuna uğurlandı. Bursa'nın İznik ilçesinde yakalanan şüpheli ile Saral'ın çocukluk arkadaşı oldukları öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:48 Güncelleme:
        MHP'li meclis üyesinin katili arkadaşı çıktı Silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP'li meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral (49), son yolculuğuna uğurlandı. Bursa'nın İznik ilçesinde yakalanan şüpheli ile Saral'ın çocukluk arkadaşı oldukları öğrenildi.

        Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana geldi. Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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        Olayın ardından kaçan zanlı A.İ.U.'nun ise aracıyla Bursa'nın İznik ilçesine geldiği tespit edildi. Polis tarafından akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Arkadaş oldukları belirtilen Saral ile şüpheli arasındaki tartışmanın, alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

        Evli ve iki çocuk babası Murat Saral'ın cenazesi, Gölcük ilçesi Tevfik Hoca Vakıf Camii'nde kılınan namazın ardından Hasaneyn Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MHP İl Başkanı Enes Emengen, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, siyasi partilerin ilçe başkanları, partililer ve Saral'ın çok sayıda yakını katıldı.

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        İki dönem MHP Gölcük İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Saral'ın, 2024 yerel seçimlerinin ardından Gölcük Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptığı ve çelik konstrüksiyon işiyle uğraştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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