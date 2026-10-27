Diliskelesi'nde park ve halı saha yenileme çalışmaları sürüyor

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Diliskelesi Mahallesi'nde yenileme çalışmaları devam eden Necmettin Erbakan Parkı ile çim yenilemesi tamamlanan ve çevre düzenlemeleri sürdürülen halı sahada incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ömeroğlu, beraberindeki meclis üyeleri ve teknik ekiple mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi. Necmettin Erbakan Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını değerlendiren Ömeroğlu, halı sahada yürütülen çevre düzenlemeleri hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalardaki eksikliklerin giderilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Ömeroğlu, vatandaşların daha modern ve güvenli sosyal alanlara kavuşmasını hedeflediklerini belirtti.

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"Yaşam kalitesini yükselten çalışmaları sürdüreceğiz"

Park ve spor alanlarının mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sunduğunu ifade eden Ömeroğlu, çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği ve ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği alanları artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Necmettin Erbakan Parkı'ndaki yenileme çalışmalarıyla mahalleye katkı sunmayı hedeflediklerini aktaran Ömeroğlu, halı sahanın da çevre düzenlemeleriyle daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getirileceğini bildirdi.

Ömeroğlu, ilçenin tüm mahallelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren ve yaşam kalitesini yükselten çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

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Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Ömeroğlu, ilçedeki projelere sağladığı destek dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek, çalışmalarda emeği geçen ekiplere de şükranlarını sundu.