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        Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak Cumhuriyet Koşusu geleneksel hale getirilecek

        KADİR YILDIZ - Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de Osmangazi Köprüsü'nde her kuşaktan insanı bir araya getirecek Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu'nun geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak Cumhuriyet Koşusu geleneksel hale getirilecek

        KADİR YILDIZ - Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de Osmangazi Köprüsü'nde her kuşaktan insanı bir araya getirecek Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu'nun geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Yalova Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bilişim Vadisi işbirliğinde organize edilecek koşuya 19 ülkeden sporcular katılacak.

        Yaklaşık 8 bin kişinin başvuru yaptığı organizasyonda, 10 kilometrelik "elit koşusu" ve 5 kilometrelik "halk koşusu" yarışları yapılacak.

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        İzmit Körfezi'nin iki yakasını birleştirecek koşu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artıracak.

        - "Organizasyon, Kocaeli'nin yeni yüzünün bir yansıması olacak"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, Osmangazi Köprüsü'nün geçmişle gelecek arasında sağlam, güçlü bağ kuran bir eser olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in en kıymetli hazineleri ve değerleriyle Osmangazi Köprüsü'nün birbirine çok yakıştığını dile getiren Büyükakın, geçmişten geleceğe uzanan bir anlayışı temsil ettiği için etkinliği Osmangazi Köprüsü'nde düzenlediklerini dile getirdi.

        Büyükakın, etkinliğin, Osmangazi Köprüsü'nün hizmete alınmasının 10'uncu, Cumhuriyet'in kuruluşunun ise 103. yılında yapılacağına işaret etti.

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        Kutlu bir geçmiş ile güçlü bir gelecek arasında bir köprü inşa ettiklerini vurgulayan Büyükakın, organizasyona ilginin beklediklerinden yüksek olduğunu kaydetti.

        Büyükakın, başvuru sayısının 8 bine yaklaştığını bildirerek "Uluslararası koşuya 19 ülkeden 3 bin sporcu başvurusu var. Farklı ülkelerden, dillerden, renklerden, ırklardan insanların Cumhuriyet Koşusu'nda bir araya gelmesi çok kıymetli. Diğer yandan Cumhuriyet'in tüm değerlerini sahiplenmiş bir halkın koşusu olacak. Onlar da büyük bir coşkuyla, çocuğuyla, annesiyle, babasıyla, dedesiyle, ninesiyle bir arada geçmişten geleceğe uzanan bir koşuya coşkuyla katılacaklar. Bu Kocaeli'nin yeni yüzünün yansıması olacak." diye konuştu.

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        - "Gençlerin de bulunacağı bir organizasyon, Cumhuriyet'i kutlamanın en güzel yolu"

        Büyükakın, geçmişte Kocaeli denilince akla grilik, koku, kötü çevre koşulları geldiğini belirterek "Bu koşuyla Kocaeli'nin o eski haline razı olmadığımızı, Kocaeli'yi yeniden çevreyle barıştıracağımızı, bu irademizin gücünü vurguluyoruz. Aynı zamanda Kocaeli'yi gençlik, spor, kültür ve sanat şehri, çevresiyle uyumlu, sürdürülebilir büyümesini devam ettiren bir kent olması için sahiplendiğimizi, geçmişten geleceğe uzanan bu yolculuğun çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğini de vurguluyoruz. Bir tarafta sanayinin başkenti ama öbür tarafta denizini 100 yıllık çamurdan kurtaran bir şehrin iradesi var." ifadelerini kullandı.

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        "Bu koşular, geleneksel bir şekilde devam edecek." diyen Büyükakın, şehrin yeni yüzünün ve vizyonunun gelecek kuşaklara aktarılmasında koşunun geleneksel hale gelmesinin önemli bir unsur olduğunu dile getirdi.

        Büyükakın, "İnşallah Geleneksel Osmangazi Cumhuriyet Koşusu adını da yakın gelecekte alacak. Buradaki vizyon diğer tüm işlerimizde olduğu gibi uluslararası bir vizyon, dünya çapında bir vizyon. İstiyoruz ki bu koşu da dünyanın en önemli koşularından biri olsun. Yaptığımız bütün spor organizasyonlarına aynı mantıkla yaklaşıyoruz." dedi.

        Hazırladıkları koşulların her kesimden insana fırsatlar sağladığını aktaran Büyükakın, en iyi şehirlerin insanlara fırsatlar sunan şehirler olduğunu ifade etti.

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        Büyükakın, Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğine değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

        "O zaman gençlerin de içinde olacağı bir organizasyon Cumhuriyet'i en güzel kutlayacak organizasyon olur. Osmangazi Köprüsü de şanlı tarihimizle bunun bağını kurar. Osmangazi Köprüsü sadece bir mühendislik harikası değildir. Aynı zamanda şanlı tarihimizle bağımızı kuran, geleceğe uzanan bir gönül ve fikir birlikteliği köprüsüdür. Böyle bir Cumhuriyet Koşusu en güzel Osmangazi'de yapılır."

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