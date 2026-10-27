Osmangazi Köprüsü'nün İstanbul-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak
Osmangazi Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek Osmangazi Cumhuriyet Koşusu nedeniyle İstanbulBursa istikametinde araç trafiğine kapatılacak.
Osmangazi Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek Osmangazi Cumhuriyet Koşusu nedeniyle İstanbulBursa istikametinde araç trafiğine kapatılacak.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki GebzeOrhangaziİzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Altınova Kavşağı arasında kalan kesiminde, 29 Ekim'de Osmangazi Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek.
Bu kapsamda, 29 Ekim tarihinde saat 04.00 ile 18.00 arasında köprünün İstanbulBursa istikameti araç trafiğine kapatılacak, Bursaİstanbul istikameti ise çift yönlü olarak ulaşıma açık tutulacak. Açıklamada, koşu süresince gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilerek, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.