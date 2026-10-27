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        16 ülkeden 240 olta balıkçısı Kocaeli'de yarıştı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, 16 ülkeden 240 sporcuyu bir araya getirdi. Organizasyonda 14 farklı türden 163 balık yakalanırken, Cemil Şahin'in oltasına takılan 41 santimetrelik eşkina yarışmanın en büyük balığı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:59 Güncelleme:
        16 ülkeden 240 olta balıkçısı Kocaeli'de yarıştı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, 16 ülkeden 240 sporcuyu bir araya getirdi. Organizasyonda 14 farklı türden 163 balık yakalanırken, Cemil Şahin'in oltasına takılan 41 santimetrelik eşkina yarışmanın en büyük balığı oldu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kandıra ve Gölcük belediyeleri, Deniz Ticaret Odası ile Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyon, Kandıra'nın Kumcağız ve Cebeci plajlarında gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belçika, Fas, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Meksika, Mısır, Polonya, Rusya, Tunus ve Yunanistan'dan sporcuların katıldığı yarışmada 54 yabancı sporcu mücadele etti.

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        40 kadın sporcu yarıştı

        Organizasyona katılan 40 kadın sporcu, yarışmada kadın katılımı açısından yeni bir rekora imza attı. Yarışmacılar, iki etapta gerçekleştirilen mücadelelerde farklı balık türlerini yakalamak için oltalarını denize attı. Yarışmada dil balığı, eşkina, ispari, istavrit, gelincik, horozbina, kalkan, karagöz, kaya balığı, minekop, kefal, kurdela, sargoz ve zargana olmak üzere 14 farklı türden toplam 163 limit üstü balık yakalandı.

        Cemil Şahin'in yakaladığı 41 santimetrelik eşkina, organizasyonun en büyük balığı olarak kayıtlara geçti. Doğal yaşamın korunması amacıyla yakalanan balıklar, ölçüm ve fotoğraflama işlemlerinin ardından yeniden denize bırakıldı.

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        Genel klasmanda Mısır ekibi birinci oldu

        Yarışmada farklı klasmanlarda dereceye giren sporculara, Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı'nda düzenlenen törenle kupa ve hediyeleri verildi. Genel klasmanda Osama Khalil ve Mohamed Ebada'dan oluşan Team Egypt birinci olurken, Ertuğrul Kıraner ve Cumali Güreli'den oluşan ASB ekibi ikinci, Walid Hakim ve Firas Boujelbene'den oluşan CPSS Tunusia ekibi üçüncü sırada yer aldı. Ülkeler klasmanında da aynı ekipler ilk üç sırayı paylaştı.

        Kadınlar klasmanında Didem Işıksel Yılmaz birinci, Aysel Tosun ve Zeynep Parım ikinci, Zuhal Cabbar ve Yıldız Özaygut üçüncü oldu.

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        Hibrit klasmanında Ferhat Özyürek ve Vitalii Kopyrin birinciliği elde ederken, Alexandros Sapounakis ikinci, Gürhan Yazıcıoğlu ve Sinem Yazıcıoğlu üçüncü sırada yer aldı.

        Yabancılar klasmanında ise Osama Khalil ve Mohamed Ebada birinci, Walid Hakim ve Firas Boujelbene ikinci, Alexandros Sapounakis üçüncü oldu.

        Etaplarda sektör birincileri belirlendi

        Yarışmanın ilk etabında A sektöründe Mehmet Almaçimeni ve Ömer Tanrıöven (01 Surfcasting Adana), B sektöründe Ognen Poposki ve David Florido (İspanya Los Krakens), C sektöründe Alexandros Sapounakis (Yunanistan Academy F.A.), D sektöründe Barış Gürlevük ve Çetin Özdemir (Baba Team), E sektöründe ise Ertuğrul Kıraner ve Cumali Güreli (ASB) birinciliği elde etti.

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        İkinci etapta A sektöründe Sefa Berigel ve Mustafa Yeşiltaş (07 ASOBDER), B sektöründe Cemil Şahin ve Cansu Şahin (Tutangalar), C sektöründe Margaritis Stogiannidis ve Martin Yahn (Yunanistan Academy F.A.) ile Gürhan Yazıcıoğlu ve Sinem Yazıcıoğlu (ASB), D sektöründe Osama Khalil ve Mohamed Ebada (Team Egypt), E sektöründe ise Muhammet Gülsoy ve Erkut Şahin (Dalyan Surfcasting) ilk sırada yer aldı.

        Yarışmada en büyük balık ödülü, 41 santimetre uzunluğundaki eşkinayı yakalayan Cemil Şahin'e verildi.

        Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

        Yarışmanın ödül törenine Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü Başkanı Kadir Cihan Pestil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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        Törende farklı klasmanlarda dereceye giren sporculara kupa ve hediyeleri verildi.

        Organizasyon, protokol üyeleri ve sporcuların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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