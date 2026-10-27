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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Osmangazi Köprüsü'ndeki "Cumhuriyet Koşusu" için 9 ilçeden ücretsiz servis kaldırılacak

        Osmangazi Köprüsü'ndeki "Cumhuriyet Koşusu" için 9 ilçeden ücretsiz servis kaldırılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak "Cumhuriyet Koşusu" için 9 ilçeden ücretsiz servis ve ring seferleri düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Osmangazi Köprüsü'ndeki "Cumhuriyet Koşusu" için 9 ilçeden ücretsiz servis kaldırılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak "Cumhuriyet Koşusu" için 9 ilçeden ücretsiz servis ve ring seferleri düzenleyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00'da başlayacak organizasyona katılacak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için İzmit, Derince, Körfez, Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Gebze, Dilovası ve Çayırova'dan servis kaldırılacak.

        Servisler, ilçelerde belirlenen noktalardan sabah saat 06.30 ile 07.45 arasında hareket edecek. Ayrıca Gebze Marmaray Durağı'ndan 07.15-08.00 saatlerinde ring seferleri yapılacak.

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        Organizasyona özel araçlarıyla katılacak vatandaşlar ise araçlarını Muallimköy KYK Yurt ve Okullar Bölgesi'ndeki otoparka bırakabilecek, buradan etkinlik alanına ring seferleriyle ulaşabilecek.

        Koşu dolayısıyla 29 Ekim'de saat 04.00 ile 18.00 arasında Osmangazi Köprüsü'nde bant aktarımı yapılacak. Bu süreçte Yalova-İstanbul istikameti çift yönlü kullanılacak.

        Organizasyona ilişkin kayıt bilgisi ve detaylı bilgiye "osmangazicumhuriyetkosusu.com" adresinden ulaşılabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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