Kocaeli'de risk oluşturan minareler çelik sistemlerle yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerin bakım ve onarım çalışmalarına destek verirken, güvenlik riski oluşturan minareleri çelik konstrüksiyon sistemleriyle yeniliyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ibadethanelerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çeşitli destekler sağlanıyor. Bu kapsamda camilerde boya, tesisat ve tadilat çalışmaları gerçekleştirilirken, yeni ibadethanelerin yapımı için de inşaat malzemesi desteği veriliyor.

Riskli minarelere çelik konstrüksiyon desteği

Zamanla yıpranan ve su sızıntısı yaşanan cami kubbelerinin yenilenmesi için gofrajlı alüminyum veya kurşun levha desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, gerekli incelemelerin ardından güvenlik riski oluşturduğu belirlenen minarelerin yenilenmesine de katkıda bulunuyor.

REKLAM

Çelik konstrüksiyon sistemleriyle gerçekleştirilen çalışmalarla minarelerin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.