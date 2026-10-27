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        Kocaeli'de risk oluşturan minareler çelik sistemlerle yenileniyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerin bakım ve onarım çalışmalarına destek verirken, güvenlik riski oluşturan minareleri çelik konstrüksiyon sistemleriyle yeniliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Kocaeli'de risk oluşturan minareler çelik sistemlerle yenileniyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerin bakım ve onarım çalışmalarına destek verirken, güvenlik riski oluşturan minareleri çelik konstrüksiyon sistemleriyle yeniliyor.

        Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ibadethanelerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çeşitli destekler sağlanıyor. Bu kapsamda camilerde boya, tesisat ve tadilat çalışmaları gerçekleştirilirken, yeni ibadethanelerin yapımı için de inşaat malzemesi desteği veriliyor.

        Riskli minarelere çelik konstrüksiyon desteği

        Zamanla yıpranan ve su sızıntısı yaşanan cami kubbelerinin yenilenmesi için gofrajlı alüminyum veya kurşun levha desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, gerekli incelemelerin ardından güvenlik riski oluşturduğu belirlenen minarelerin yenilenmesine de katkıda bulunuyor.

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        Çelik konstrüksiyon sistemleriyle gerçekleştirilen çalışmalarla minarelerin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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