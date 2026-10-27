Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarpması sonucu biri ağır 2 yaya yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarpması sonucu biri ağır 2 yaya yaralandı.
Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, Milli İrade Meydanı Anıtpark mevkisinde 2 kadın yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tramvayın altında kalan bir kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.
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