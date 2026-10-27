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        Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarpması sonucu biri ağır 2 yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarpması sonucu biri ağır 2 yaya yaralandı.

        Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, Milli İrade Meydanı Anıtpark mevkisinde 2 kadın yayaya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tramvayın altında kalan bir kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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