Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz sürdürülebilir kentleri anlattı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İstanbul'da düzenlenen "Kentlerin Geleceği: İklim Değişikliğiyle Mücadelede Döngüsel Hareketliliğin Teşvik Edilmesi" programına konuşmacı olarak katıldı.

Sürdürülebilir kentler ve geleceğin şehircilik anlayışının ele alındığı programda Zinnur Büyükgöz, çevreye duyarlı yerel yönetim uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Sürdürülebilir şehircilik anlayışının gelecek nesiller açısından önemine değinen Büyükgöz, şehirleri daha yaşanabilir hale getirmenin, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin ve doğal kaynakları korumanın ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

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Gebze Belediyesinin sürdürülebilirlik çalışmalarının, 2024 seçim beyannamesinde yer alan Sıfır Atık hedefi doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

Geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaların, daha temiz ve yaşanabilir bir kent oluşturma hedefinin parçası olduğu kaydedildi.

Belediyenin bu alanda daha önce elde ettiği ödüllerin de çevreye duyarlı uygulamalara verilen önemi ortaya koyduğu ifade edildi.