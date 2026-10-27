Tramvay yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Giriş: 27.10.2026 - 15:47 Güncelleme:
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvayın çarptığı 2 kişiden Nesime Sert (71), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aysel Kene'nin tedavisi ise sürüyor.
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