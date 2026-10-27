Bakan Göktaş: "Aileyi güçlendirmek için tüm alanlar aile dostu olmalı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli'de katıldığı Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni'nde aile yapısının korunması ve iş hayatında aile dostu uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Çalışan annelerin doğum izninin 24 haftaya, babalık izninin ise 2 haftaya çıkarıldığını hatırlatan Göktaş, güçlü aile yapısının ancak kamu ve iş dünyasının iş birliğiyle korunabileceğini ifade etti. Bakan Göktaş, "Aileyi güçlendirmek istiyorsak tüm alanları aile dostu hale getirmeliyiz" dedi.

Kocaeli'de Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Derneği (GETİP) tarafından Türkiye Halk Bankası ana sponsorluğunda Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni düzenlendi. Törende, çalışanların aile yaşamını destekleyen, iş ve özel yaşam dengesini gözeten, aile dostu uygulamalarıyla çalışma kültürüne değer katan kurumlar ödüllendirildi.

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Farklı sektörlerden iş dünyası temsilcilerini, kurum yöneticilerini, insan kaynakları profesyonellerini, kamu temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getiren programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ törende Aile ve Spor Değerlerine Katkı Ödülü'nü aldı. Toplam 19 kategoride verilen ödüllerle aileyi merkeze alan uygulamaların teşvik edilmesi ve bu anlayışın iş dünyasında yaygınlaştırılması hedeflendi.

Bakan Göktaş: "Aileyi güçlendirmek istiyorsak tüm alanları aile dostu hale getirmeliyiz"

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Bakan Göktaş, programda yaptığı açıklamada, ailenin bireylerin huzur bulduğu, aidiyet hissettiği ve geleceğe hazırlandığı temel kurum olduğunu söyledi. Aileyi koruma ve güçlendirme çalışmalarının yalnızca evin sınırları içerisinde yürütülemeyeceğine dikkati çeken Göktaş, çalışma hayatının ailelerin birlikte geçirdiği zamanı, ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerini ve aile içindeki sorumlulukların paylaşımını doğrudan etkilediğini ifade etti. Göktaş, "Aileyi güçlendirmek istiyorsak tüm alanları aile dostu hale getirmeliyiz. Hiç şüphesiz bu alanların başında da çalışma hayatı geliyor. Bugün milyonlarca insan gününün önemli bir bölümünü iş yerlerinde geçiriyor. Çalışma hayatının şartları, ailelerimizin birlikte geçirdiği zamanı, çocuklarımızla kurduğumuz ilişkiyi ve aile içindeki sorumlulukların paylaşımını doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla bir iş yerinin aile dostu olması, sadece çalışanlarına sunduğu birtakım kolaylıklardan ibaret değildir. Aile dostu iş yeri, çalışanını ailesiyle, sorumluluklarıyla ve ihtiyaçlarıyla birlikte gören iş yeridir" dedi.

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Başarılı şirketlerin sırrının yalnızca sermaye olmadığını belirten Göktaş, güven, vefa ve aile değerlerinin de şirketlerin kuşaklar boyunca ayakta kalmasında etkili olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye her zaman önem verdiğini ve 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Göktaş, Bakanlık olarak doğumdan yaşlılığa kadar ailenin hayatına dokunan her alanda çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

"Çalışan annelerin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık"

Aile dostu bir ekosistem oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yuva kurmak isteyen gençlere maddi destek, hibe ve eğitim imkanları sağladıklarını aktardı. Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

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"2 bin 49 kurumun katkısıyla ailelere ve gençlere doğrudan temas eden hizmetleri yaygınlaştırdık. 190 belediyemizle 284 destek paketiyle gençlerimizin evlilik yolculuklarında yanlarında olduk. ASKON ve MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde aile dostu iş yerlerinin sayısını artırmak için çalıştık. Öte yandan çalışan annelerin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini 2 haftaya çıkardık. Hem kadın hem erkek memurlara çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı getirdik. Kamu kurumlarında başlattığımız kreş seferberliğiyle aile ve iş yaşamı dengesini güçlendirmek için önemli bir adım attık."

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"Güçlü bir aile yapısı ancak kamu ile iş dünyası omuz omuza verdiğinde kalıcı hale gelir"

Göktaş, 20262035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyi ve dinamik nüfusu koruyan kazanımları uzun vadeli politikalarla yaygınlaştıracaklarını belirtti. Güçlü bir aile yapısının kamu ve iş dünyasının birlikte hareket etmesiyle kalıcı hale gelebileceğine işaret eden Göktaş, iş yerlerinde kreş açılması, çalışma saatlerinin ebeveynlerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve yeni baba olan çalışanlara destek sunulmasının aile yaşamını kolaylaştıracağını kaydetti. Bu konuda Gebze'deki uygulamaları örnek gösteren Göktaş, Gebze Belediyesinin Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakımevi ile vardiyalı çalışan anne ve babaların çocuklarına güvenli bir ortam sunduğunu, ayrıca aileyi ayrı bir hizmet alanı olarak ele alan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurduğunu bildirdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin aile dostu şehir anlayışıyla çocuklardan yaşlılara kadar her kuşağa yönelik hizmetleri şehrin farklı noktalarına taşıdığını belirten Göktaş, Gebze Teknik Üniversitesinin de gelecek nesilleri yetiştirmeye yönelik akademik vizyonuyla bu sürece katkı sunduğunu ifade etti.

"Güçlü ekonomi ve güçlü aile, güçlü Türkiye demektir"

Ödül törenine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanayiden finansa, turizmden sağlığa, eğitimden spora kadar farklı alanlarda ödüller verileceğini aktararak, "Bu çeşitlilik tesadüf değildir. Aile dostu olmak bir sektörün değil, hayatın her alanının meselesidir. Kamu, yerel yönetim, akademi ve iş dünyası aynı hedefe baktığında ortaya çıkan tablo budur. Aile dostu bir şehir ancak bütün kurumları el ele verdiğinde kurulur. Kocaeli, bunun Türkiye'ye örnek olabileceğini bugün bir kez daha gösteriyor. İnanıyoruz ki güçlü aile, güçlü işletme demektir. Güçlü işletme, güçlü ekonomi demektir. Güçlü ekonomi ve güçlü aile, güçlü Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

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Sevim Aydın: "Güçlü aile, güçlü toplum"

GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın da bir ülkenin gücünün yalnızca ekonomisi, sanayisi ve teknolojisiyle ölçülemeyeceğini belirtti. Ülkenin gerçek gücünün yetiştirdiği nesillerde, koruduğu değerlerde ve geleceğe taşıdığı aile yapısında saklı olduğunu kaydeden Aydın, gençlerin güvenle yuva kurabildiği, annelerin çalışma hayatından kopmadan çocuklarını büyütebildiği ve babaların ailelerine daha fazla zaman ayırabildiği bir toplumsal yapının birlikte inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni'nin bu anlayışın iş dünyasındaki somut yansımalarından biri olduğunu belirten Aydın, "Bir işletmenin gerçek başarısı, yalnızca ne kadar kazandığıyla değil, kaç insanın hayatına değer kattığıyla da ölçülmelidir. Çalışan annelerin yanında olan, babaların ailelerine zaman ayırmasını destekleyen, gençlerin aile kurmasını kolaylaştıran her işletme, aslında Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaktadır. Biz GETİP olarak aile dostu işletmecilik anlayışının bir tercih olmaktan çıkıp iş dünyamızın ortak kültürü haline gelmesini arzu ediyoruz" dedi.

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"Türkiye Yüzyılı birlik ve beraberliğin yüzyılıdır"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü ekonomi, büyük yatırımlar ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra güçlü aileler, sağlam değerler, birlik ve beraberliği de kapsadığını belirten Aydın, ailenin geçmişi geleceğe bağlayan en güçlü köprü olduğunu ifade etti.

Sevgi, saygı, merhamet, dayanışma ve vatan sevgisinin ilk öğrenildiği yerin aile olduğunu vurgulayan Aydın, ödül alan işletmelerin aile dostu anlayışın yaygınlaşmasına öncülük edeceğine inandığını söyledi.

Ödüller sahiplerini buldu

Törende 19 kategoride ödül verildi. İlk ödül Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a takdim edildi.

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"Aile ve Spor Değerlerine Katkı Ödülü" Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a, "Aile Dostu Futbol Vizyonu ve Toplumsal Dayanışma Ödülü" Yüksekova Kadın Futbol Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım'a, "Aile ve Ekonomik Kalkınmaya Katkı Ödülü" ise Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil'e verildi.

"Aile Değerleri ve Turizmde Misafirperverlik Ödülü" DoubleTree by Hilton Tuzla'ya, "Aile ve Toplumsal Duyarlılık Vizyon Ödülü" Buğday Tanesi'ne, "Aileye Vefa ve Milli Değerler Ödülü" Gaziler Derneğine, "Aile ve Gelecek Nesiller İçin Eğitimde Akademik Vizyon Ödülü" Gebze Teknik Üniversitesine takdim edildi.

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"Aile ve Toplum Sağlığında Kurumsal Liderlik Ödülü" Academic Group'a, "Aile Dostu Şehir Vizyonu Ödülü" Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, "Aile Şirketlerinde Kuşaklararası Başarı Ödülü" Tayaş Gıda San. Tic. A.Ş'ye, "Aile Değerlerini Yaşatan Marka Ödülü" Kiğılı'ya verildi.

"Aile Odaklı Çalışma Kültürü Ödülü" Bekap'a, "Aile Dostu Kurumsal İşletme Liderliği Ödülü" MG Gülçiçek'e, "Aile Dostu Kamu Kurumu Ödülü" Gebze Belediyesine, "Aile Değerlerine Bağlı Girişimcilik Ödülü" Komagene'ye verildi.

"Aile Dostu Sosyal Sorumluluk Liderliği Ödülü" ZE Holding'e, "Aile Dostu Operasyonel Liderlik Ödülü" Fatih Vinç A.Ş'ye, "Aile Değerleriyle Büyüyen Marka Ödülü" Kar Porselen'e, "Aile Değerleriyle Üretim ve Büyüme Ödülü" ise Yoldere Grup'a takdim edildi.

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Üstündağ: "Türk voleybolu önemli başarılara imza attı"

Ödül töreni öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun uluslararası alanda elde ettiği başarılardan dolayı ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Üstündağ, Türk voleybolunun özellikle son yıllarda Avrupa ve dünyada önemli başarılara imza attığını, bu başarıların sürdürülmesi için daha büyük hedefler belirlediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ben 10 yıldır başkanım. Son 10 yılımıza baktığımızda Avrupa Şampiyonası'nda en kötü derecemiz üçüncülük. Mutlaka kürsüde yer aldık. Final oynadık ve 2023'de şampiyonluğumuz var. Yine aynı yıl Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu elde ettik. Hem kulüplerimiz hem milli takım açısından dünyada ve Avrupa'da en iyi lige sahibiz. Sahadaki başarımızla, kurumsal yapımızla, ekonomimizle, plan programımızla, okulumuzla, altyapı yatırımımızla, projelerimizle çok önemli işler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu tür organizasyonları da ben çok önemsiyorum."

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"Hayal, hedef ve istek olunca birlikte takım olur"

Başarıyı uzun yıllar sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Üstündağ, önlerinde bir dünya şampiyonası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın bulunduğunu hatırlattı. Türk voleybolunun olimpiyatlarda henüz elde edemediği madalyayı kazanmasını istediklerini belirten Üstündağ, "Hayalleriniz var, ister bireysel ister takım sporu olsun. Hayalleriniz var, hedefleriniz var, heyecanınız var. İşte bu üçünü bir arada yaşatmaya çalışınca takım oluyorsunuz. Birlik beraberlik nasıl olur, o birlik beraberlik üzerinde bir çalışma yapıyorsunuz. Sonuçta da iyi bir takım. Biliyorsunuz takım oyununda bir birlikteliğiniz olmazsa sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama Türk voleybolu çok şükür ki bunu yaşamıyor. Her geçen gün daha da bir aile bağı, daha da bir takım olma olgusuyla bu başarılı sonuçları elde ediyor diyorum" diye konuştu.

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"Altyapılarımız sağlam"

Milli takım kapılarının tüm sporculara açık olduğunu ifade eden Üstündağ, sporcu havuzunun geniş, yaş ortalamasının ise düşük olduğunu belirtti. Bu yıl ikinci bir takımla Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluk elde ettiklerini, genç bir takımla İstanbul Dayanışma Oyunları'nda da birincilik kazandıklarını aktaran Üstündağ, voleybol lisesinin dünya şampiyonu olduğunu, 17 yaş altı takımının dünya ikinciliği, 18 yaş altı takımının ise Avrupa ikinciliği elde ettiğini kaydetti. Üstündağ, elde edilen sonuçların Türk voleybolunun altyapısının sağlam olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"Bir işletmenin başarısı bence aileye kıymet vermekle başlar"

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GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın da işletmelerin başarısının aileye değer vermekle başladığını belirterek, kazanç, karlılık ve ihracatın yanı sıra ailenin de öncelikli görülmesi gerektiğini söyledi.

Ödül alan işletmeler arasında çalışanların çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunan firmaların bulunduğunu aktaran Aydın, bazı büyük şirketlerin yeni evlenen çiftlerin düğün ve balayı masraflarını, yeni doğan çocukların giderlerini karşıladığını kaydetti.