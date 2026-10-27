Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak, güçlü politikalarla doğumdan yaşlılığa ailenin hayatına dokunan her alanda çalışmaya devam ediyoruz. Fırsatları çoğaltan, dayanıklılığı kalıcı kılan bir aile dostu ekosistem inşa etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Göktaş, Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Derneğinin (GETİP) Halkbank'ın ana sponsorluğunda Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) düzenlediği "Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye üretiminin kalbi Kocaeli'nin her makinesinde, her ürününde alın teri bulunduğunu, bugün o emeğin, o alın terinin sahibi insanlar için bir arada olduklarını dile getirdi.

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Her sabah işe çıkan yüz binlerin ardında kapıda onları uğurlayan bir aile bulunduğuna değinen Göktaş, ödül alacakları tebrik etti, töreni düzenleyen GETİP'e, desteği için Halkbank'a ve kendilerini ağırlayan GTÜ'ye teşekkür etti.

Ailenin, yalnızca hayatın belirli saatlerinde içinde bulunulan bir yapı olmadığını vurgulayan Göktaş, insanın huzur bulduğu, güç topladığı, aidiyet hissettiği ve geleceğe hazırlandığı en temel kurum olduğunun altını çizdi.

- "Aileyi güçlendirmek istiyorsak tüm alanları aile dostu hale getirmeliyiz"

Bakan Göktaş, bu nedenle aileyi korumanın ve güçlendirmenin yalnızca evin sınırları içerisinde yürütülebilecek bir çaba olmadığına işaret ederek, "Aileyi güçlendirmek istiyorsak tüm alanları aile dostu hale getirmeliyiz. Hiç şüphesiz bu alanların başında da çalışma hayatı geliyor. Bugün milyonlarca insan gününün önemli bir bölümünü iş yerlerinde geçiriyor. Çalışma hayatının şartları, ailelerimizin birlikte geçirdiği zamanı, çocuklarımızla kurduğumuz ilişkiyi ve aile içindeki sorumlulukların paylaşımını doğrudan etkiliyor." diye konuştu.

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Bir iş yerinin aile dostu olmasının, sadece çalışanlarına sunduğu birtakım kolaylıklardan ibaret olmadığını ifade eden Göktaş, aile dostu iş yerinin, çalışanını ailesiyle, sorumluluklarıyla ve ihtiyaçlarıyla gören iş yeri olduğunu kaydetti.

Göktaş, bu anlayışın medeniyetlerine hiç de yabancı olmadığını, asırlar öncesine dayanan Ahilik teşkilatının, ticareti ahlakla, emeği kardeşlikle bir araya getirdiğini söyledi.

Ahilikte ustanın, çırağına yalnızca zanaatını öğretmediğini belirten Göktaş, onu bir evlat gibi yetiştirip yuvasını kurana kadar yanında olduğunu anlattı.

Bakan Göktaş, bugün bu salonda o geleneğin yeni nesil temsilcilerini, kurucusunun emeğini ikinci ve üçüncü kuşağa taşıyan aile şirketlerini gördüğünü dile getirerek, bu şirketlerin başarılarının sırrının yalnızca sermaye olmadığını vurguladı.

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Sırrın, güven, vefa ve ailenin değerleriyle büyümek olduğunu söyleyen Göktaş, şöyle devam etti:

"Ailenin değerleriyle büyüyen şirket, kuşaklar boyu ayakta kalır ve böyle şirketlerin çoğaldığı bir ülkede, devletin de yolu açılır, gücü artar. Aile, bizim için bir sosyal politika başlığı olmanın ötesindedir. Aile, milletimizin varoluş meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aileye her zaman bu gözle baktı. Ailenin derdini devletin derdi bildi, yuvaların huzurunu milletin huzuru saydı ve 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ederek bu inancı milletimizin ortak davası yaptı. Bakanlık olarak, güçlü politikalarla doğumdan yaşlılığa ailenin hayatına dokunan her alanda çalışmaya devam ediyoruz. Fırsatları çoğaltan, dayanıklılığı kalıcı kılan bir aile dostu ekosistem inşa etmeye gayret ediyoruz."

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- "2 bin 49 kurumun katkısıyla ailelere ve gençlere doğrudan temas eden hizmetleri yaygınlaştırdık"

Bakan Göktaş, toplumun tüm kesimlerine aile kurumunun gücünü yeniden hatırlatan çalışmalar yürüttüklerini, "Aile ve Gençlik Fonu" ile sağladıkları maddi destek, hibe ve eğitimlerle yuva kurma hayali taşıyan gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

"2 bin 49 kurumun katkısıyla ailelere ve gençlere doğrudan temas eden hizmetleri yaygınlaştırdık." diyen Göktaş, 190 belediye ve 284 destek paketiyle gençlerin evlilik yolculuklarında yanında olduklarını söyledi.

ASKON, MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde aile dostu iş yerlerinin sayısını artırmak için çalıştıklarına değinen Göktaş, diğer taraftan çalışan annelerin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini de 2 haftaya çıkardıklarını hatırlattı.

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Göktaş, hem kadın hem erkek memurlara, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı getirdiklerini, kamu kurumlarında başlattıkları kreş seferberliğiyle aile ve iş yaşamı dengesini güçlendirmek için önemli bir adım attıklarını ve özellikle hastanelerde 7/24 esaslı kreşlerin yaygınlaşmaya başladığını kaydetti.

- "Güçlü aile yapısı ancak kamu ile iş dünyası omuz omuza verdiğinde kalıcı hale gelir"

"Bu yolda devlet tek başına yürümez, yürümemelidir." diyen Göktaş, güçlü bir aile yapısının ancak kamu ile iş dünyası omuz omuza verdiğinde kalıcı hale geleceğini bildirdi.

Göktaş, salondaki her işverene çağrıda bulunarak, "Fabrikanızda bir kreş açtığınızda, mesai saatlerini bir annenin ihtiyacına göre düzenlediğinizde bir hayatı kolaylaştırırsınız. Yeni baba olan çalışanınıza imkan sunduğunuzda bir yuvayı ayakta tutmuş olursunuz. Devlet yolu açar, iş dünyasıyla, yerel yönetimlerle, sivil toplumla o yolu birlikte yürürüz." şeklinde konuştu.

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Bu yolculuğun en güzel örneklerinden birisinin de Gebze'de olduğunu ifade eden Göktaş, Gebze Belediyesinin "Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakımevi" ile vardiyalı çalışan anne babaların çocuklarına güvenli bir yuva açtığını, ayrıca aileyi müstakil bir hizmet alanı olarak ele alan "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü" kurduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "aile dostu şehir" anlayışıyla çocuktan yaşlıya her kuşağa uzanan hizmetleri şehrin dört bir yanına taşıdığını belirterek, Gebze Teknik Üniversitesinin gelecek nesilleri yetiştiren akademik vizyonuyla bu yolculuğa ortak olduğunu kaydetti.

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Aile dostu bir şehrin, ancak bütün kurumları el ele verdiğinde kurulduğunu vurgulayan ve Kocaeli'nin aile dostu şehir anlayışının Türkiye'ye örnek olabileceğini bugün bir kez daha gösterdiğini dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ailesinin desteğini arkasında hisseden çalışan, çalışanını ve onun ailesini gözeten kurum ve aileyi merkeze alan şehir. Bu üç halka bir araya geldiğinde kırılmaz bir zincir oluşur. O zincirin adı da güçlü bir toplumdur. Biz bu zinciri birlikte örmeye kararlıyız. İnanıyoruz ki, güçlü aile güçlü işletme demektir. Güçlü işletme güçlü ekonomi demektir. Güçlü ekonomi ve güçlü aile güçlü Türkiye demektir."

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ve GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın'ın da konuşma yaptığı programda, 19 kategoride aile dostu, çalışma kültürüne değer katan ve örnek uygulamalarıyla öne çıkan işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarına ödülleri Bakan Göktaş ve beraberindeki protokol üyelerince verildi.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, sivil toplum kuruluşları ile ödül almaya hak kazanan işletmelerin temsilcileri katıldı.