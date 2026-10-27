Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 3 - Mazıdağı Fosfatspor: 0

        Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 3 - Mazıdağı Fosfatspor: 0

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Süper Lig ekibi Kocaelispor, 3. Lig'de mücadele eden Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor'ı konuk etti. İlk yarısı 10 tamamlanan karşılaşmayı Kocaelispor 30 kazanarak üst tura yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 3 - Mazıdağı Fosfatspor: 0

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Süper Lig ekibi Kocaelispor, 3. Lig’de mücadele eden Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor’ı konuk etti. İlk yarısı 10 tamamlanan karşılaşmayı Kocaelispor 30 kazanarak üst tura yükseldi.

        Maçtan dakikalar

        4. dakikada konuk takımda Bedirhan’ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Muhlis şut çekti, top kaleci Onurcan’da kaldı.

        8. dakikada Agyei’nin ceza yayı gerisinden çektiği şutta top savunmaya çarparak ceza sahasının sol çaprazında bulunan Makana Baku’nun önünde kaldı. Topu kontrol eden Baku şut denemesinde bulundu ancak kaleci Ali Rıza ayaklarıyla topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

        REKLAM

        11. dakikada baskıyla Muharrem Cinan’dan topu kazanan Bedirhan’ın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Serdar yerden şut çekti ancak top kalenin sağından az farkla auta gitti.

        30. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Tobias Gulliksen’in sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Makana Baku sıçrayarak yaptığı ayak içi vuruşla topu üstten auta gönderdi.

        45+1. dakikada konuk ekibin çıkarken kaptığı topu Baku ceza yayı üzerinde bulunan Metehan Altunbaş’a aktardı. Metehan kendi ekseninde dönerek şut çekti ve topu ağlara gönderdi. 10

        53. dakikada baskıyla topu kazanan Serdar soldan kale sahasına orta yaptı. Topa yükselen Muhlis İstemi kafayla vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

        REKLAM

        62. dakikada ev sahibinin soldan atağında Sousa’nın altı pas üzerine yaptığı ortada topa yükselen Agyei istediği vuruşu yapamadı, top kalenin solundan auta çıktı.

        72. dakikada Berkan Kutlu’nun merkezden penaltı noktasına doğru savunma arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Agyei altı pasın sağından yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi. 20

        80. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında Agyei’nin pasında topla buluşan Metehan Altunbaş altıpasın gerisinden uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 30

        Stat: Kocaeli

        Hakemler: Doğukan Yıldırım, Kürşathan Akın, Erdoğan Çak

        Kocaelispor: Onurcan Piri, Fatihhan Demir (Uğur Kaan Yıldız dk. 60), Matej Maglica, Onur Öztonga, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl (Cafumana Show dk. 46), Mustafa Ege Bilim, Daniel Agyei (Haydar Karataş dk. 81), Tobias Gulliksen (Berkan Kutlu dk. 60), Makana Baku (Gonçalo Sousa dk. 46), Metehan Altunbaş

        REKLAM

        Yedekler: Aleksandar Jovanovic, Emir Ortakaya, Arda Özyar, Hulisi Destici,, Bedirhan Yıldız

        Teknik Direktör: Selçuk İnan

        Mazıdağı Fosfatspor: Ali Rıza Kırmızıtaş, Erkam Kömür, İslam Çerioğlu, Mehmet Bağcı, Emir Toprak Dinç, Ömer Mert Gündüz (Furkan Çakar dk. 83), Cihan Canpolat (Burak Taşdemir dk. 68), Muhlis İstemi (Emre Eser dk. 68), Bedirhan Salih (Yiğit Epözdemir dk. 73), Serdar Yiğit (Murat Elkatmış dk. 73), Ahmet Teker

        Yedekler: Miraçcan Yavuz, Musa Şahindere, Kamil İçer, Deniz Keskin, Salih Akçay

        Teknik Direktör: Serdar Göçerler

        Goller: Metehan Altunbaş (dk. 45+1 ve 80), Daniel Agyei (dk. 72) (Kocaelispor)

        REKLAM

        Sarı kart: Daniel Agyei (Kocaelispor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Belediyesi meclis üyesini öldüren çocukluk arkadaşı tutuklandı
        Belediyesi meclis üyesini öldüren çocukluk arkadaşı tutuklandı
        MHP'li meclis üyesini öldüren arkadaşı tutuklandı
        MHP'li meclis üyesini öldüren arkadaşı tutuklandı
        AVM'de silahı ateş alınca kendini vurdu
        AVM'de silahı ateş alınca kendini vurdu
        Bakan Göktaş: "Aileyi güçlendirmek için tüm alanlar aile dostu olmalı"
        Bakan Göktaş: "Aileyi güçlendirmek için tüm alanlar aile dostu olmalı"
        Körfez'de liseliler Cumhuriyet Kupası için koştu
        Körfez'de liseliler Cumhuriyet Kupası için koştu
        Kocaeli'de 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
        Kocaeli'de 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak