Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 3 - Mazıdağı Fosfatspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Süper Lig ekibi Kocaelispor, 3. Lig’de mücadele eden Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor’ı konuk etti. İlk yarısı 10 tamamlanan karşılaşmayı Kocaelispor 30 kazanarak üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada konuk takımda Bedirhan’ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Muhlis şut çekti, top kaleci Onurcan’da kaldı.

8. dakikada Agyei’nin ceza yayı gerisinden çektiği şutta top savunmaya çarparak ceza sahasının sol çaprazında bulunan Makana Baku’nun önünde kaldı. Topu kontrol eden Baku şut denemesinde bulundu ancak kaleci Ali Rıza ayaklarıyla topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

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11. dakikada baskıyla Muharrem Cinan’dan topu kazanan Bedirhan’ın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Serdar yerden şut çekti ancak top kalenin sağından az farkla auta gitti.

30. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Tobias Gulliksen’in sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Makana Baku sıçrayarak yaptığı ayak içi vuruşla topu üstten auta gönderdi.

45+1. dakikada konuk ekibin çıkarken kaptığı topu Baku ceza yayı üzerinde bulunan Metehan Altunbaş’a aktardı. Metehan kendi ekseninde dönerek şut çekti ve topu ağlara gönderdi. 10

53. dakikada baskıyla topu kazanan Serdar soldan kale sahasına orta yaptı. Topa yükselen Muhlis İstemi kafayla vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

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62. dakikada ev sahibinin soldan atağında Sousa’nın altı pas üzerine yaptığı ortada topa yükselen Agyei istediği vuruşu yapamadı, top kalenin solundan auta çıktı.

72. dakikada Berkan Kutlu’nun merkezden penaltı noktasına doğru savunma arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Agyei altı pasın sağından yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi. 20

80. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında Agyei’nin pasında topla buluşan Metehan Altunbaş altıpasın gerisinden uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 30

Stat: Kocaeli

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Kürşathan Akın, Erdoğan Çak

Kocaelispor: Onurcan Piri, Fatihhan Demir (Uğur Kaan Yıldız dk. 60), Matej Maglica, Onur Öztonga, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl (Cafumana Show dk. 46), Mustafa Ege Bilim, Daniel Agyei (Haydar Karataş dk. 81), Tobias Gulliksen (Berkan Kutlu dk. 60), Makana Baku (Gonçalo Sousa dk. 46), Metehan Altunbaş

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Yedekler: Aleksandar Jovanovic, Emir Ortakaya, Arda Özyar, Hulisi Destici,, Bedirhan Yıldız

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Mazıdağı Fosfatspor: Ali Rıza Kırmızıtaş, Erkam Kömür, İslam Çerioğlu, Mehmet Bağcı, Emir Toprak Dinç, Ömer Mert Gündüz (Furkan Çakar dk. 83), Cihan Canpolat (Burak Taşdemir dk. 68), Muhlis İstemi (Emre Eser dk. 68), Bedirhan Salih (Yiğit Epözdemir dk. 73), Serdar Yiğit (Murat Elkatmış dk. 73), Ahmet Teker

Yedekler: Miraçcan Yavuz, Musa Şahindere, Kamil İçer, Deniz Keskin, Salih Akçay

Teknik Direktör: Serdar Göçerler

Goller: Metehan Altunbaş (dk. 45+1 ve 80), Daniel Agyei (dk. 72) (Kocaelispor)

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Sarı kart: Daniel Agyei (Kocaelispor)