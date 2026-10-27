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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Selçuk İnan, "Bu turdan sonra daha heyecanlı maçlar olacak" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Kupanın bu formatı daha doğru" "Berkan'ın milli takıma çağrılacağını düşünüyorum"

        Selçuk İnan, "Bu turdan sonra daha heyecanlı maçlar olacak" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Kupanın bu formatı daha doğru" "Berkan'ın milli takıma çağrılacağını düşünüyorum"

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Türkiye Kupası'nın mevcut formatını doğru bulduğunu belirterek, "Kupanın bu formatı daha doğru. Bu turdan sonraki maçların daha heyecanlı olacağını düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Selçuk İnan, "Bu turdan sonra daha heyecanlı maçlar olacak" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Kupanın bu formatı daha doğru" "Berkan'ın milli takıma çağrılacağını düşünüyorum"

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Türkiye Kupası'nın mevcut formatını doğru bulduğunu belirterek, "Kupanın bu formatı daha doğru. Bu turdan sonraki maçların daha heyecanlı olacağını düşünüyorum" dedi.

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 3. Lig ekiplerinden Mardin Mazıdağı Fosfatspor'u 30 mağlup ederek üst tura yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Alanyaspor maçından sonra kupa maçımızda daha çok oynamayan oyunculara, sakatlıktan dönen ve genç oyunculara fırsat vermek istedim. Benim açımdan hepsi de şansını iyi değerlendirdi. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü bazen bir oyuncu bir oynuyor, bir oynamıyor. Bu dengeyi sağlamak ve oyuncuları yukarıda tutmak adına önemliydi. Bununla beraber maçı kazanmak da çok önemliydi. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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        "Ligin genelinde hedefimizden biri kaptırdığımız topu geri kazanmak"

        Ligde cumartesi günü oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesinde kupa mesaisinde oyuncularla ilgili nasıl bir fikir edindiğiyle ilgili gelen soruya İnan, "İkinci yarıdaki oyunla ilgili şunu söyleyebilirim; beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular sahadaydı, bu yüzden işleri biraz daha basitti. Sadece Rizespor maçı için değil de ligin geneline yayacak olursak önemli hedeflerimizden biri de kaptırdıktan sonra topu kazanma süresi. Bugünkü maç özelinde, özellikle ikinci yarı istediğimiz bir şey değildi ama, oynama alışkanlığı olan oyuncuların beraber sahada olması bunu bir ileriye taşıdı diyebiliriz" yanıtını verdi.

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        "Bu turdan sonra daha heyecanlı maçlar olacak"

        Kupanın değişen formatıyla ilgili olarak ise Selçuk İnan, "Bu formatın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle Avrupa maçları oynayan takımlar, bir de milli takıma çok fazla oyuncu gönderen takımları düşündüğünüz zaman, Türkiye Kupası'nda çok fazlasıyla maça çıkmak ve ilgi beklemek çok karşılık bulmuyordu. Ama bence özellikle bu turdan sonra daha heyecanlı maçlar olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        "Fatihhan alt yapıdan çıktı ve bugün formayı hak etti"

        Sakatlanarak oyundan çıkan Fatihhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Selçuk İnan, "Fatihhan'la ilgili MR çekilmeden net bir şey söylemek çok doğru değil. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Fatihhan ile ilgili teknik olarak da bir şey söylemek istiyorum; altyapıdan çıktı, çok özverili, çok istekli. Bugün de o formayı giymeyi hak etti. Çok da iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. İnşallah yolu açık ve uzun olur" dedi.

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        "Berkan Kutlu böyle devam ederse A Milli Takım kadrosuna çağrılacağını düşünüyorum"

        Berkan Kutlu'nun kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğinin, gol ve asist sayılarının belirtilmesinin ve milli takımda olma isteğinin sorulması üzerine ise Selçuk İnan, "Bütün oyuncularımla her gün sık sık görüşüyorum. Onun performansı adına mutluyum. Ama şu anda skora katkı sağladığı için göz önünde ama esasında bunların dışında da çok özverili oynuyor. Ama onunla beraber takım arkadaşlarının, özellikle yanında oynayan arkadaşlarının da büyük emeği var. Ben bildiğiniz gibi biraz komple bakıyorum. Oyuncularımın bireysel performansları beni çok mutlu ediyor ama en nihayetinde takım olarak bir şeyler başardıklarında bunun meyvesini topluyoruz. Böyle devam ettiği sürece ben A Milli Takım kadrosuna da çağrılacağını düşünüyorum" cevabını vererek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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