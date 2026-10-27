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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Serdar Göçerler: "İyi mücadele ettik" Mazıdağı Fosfatspor Teknik Direktörü Serdar Göçerler: "Kendi ligimizde şampiyon olacağız" "Selçuk İnan, Kocaelispor ile çok iyi yerlere gelecektir"

        Serdar Göçerler: "İyi mücadele ettik" Mazıdağı Fosfatspor Teknik Direktörü Serdar Göçerler: "Kendi ligimizde şampiyon olacağız" "Selçuk İnan, Kocaelispor ile çok iyi yerlere gelecektir"

        – Mazıdağı Fosfatspor Teknik Direktörü Serdar Göçerler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'a karşı elenmelerine rağmen mücadeleden memnun olduğunu ve Teknik Direktör Selçuk İnan'ın yeşilsiyahlılarla çok iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Serdar Göçerler: "İyi mücadele ettik" Mazıdağı Fosfatspor Teknik Direktörü Serdar Göçerler: "Kendi ligimizde şampiyon olacağız" "Selçuk İnan, Kocaelispor ile çok iyi yerlere gelecektir"

        – Mazıdağı Fosfatspor Teknik Direktörü Serdar Göçerler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'a karşı elenmelerine rağmen mücadeleden memnun olduğunu ve Teknik Direktör Selçuk İnan'ın yeşilsiyahlılarla çok iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

        TFF 3. Lig ekibi Mazıdağı Fosfatspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Trendyol Süper Lig takımı Kocaelispor'a 30 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Mazıdağı Fosfatspor Teknik Direktörü Serdar Göçerler basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nda Kocaelispor gibi büyük bir camiaya karşı iyi mücadele ettik. Biz de Mardin Mazıdağı olarak takımımıza çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. İyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İzleyenlere de iyi bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle oyunun ilk bölümünde zaman zaman ön alan baskılarını, birebir baskıları denedik ve kazandığımız ikinci toplarda rakibin savunmasının arkasına geçişleri iyi değerlendiremedik. Ama iyi pozisyonlar yakaladığımızı düşünüyorum. İlk yarının son dakikalarında bireysel bir hatayla kötü bir gol yedik. Bu gol belki biraz bizi demoralize etmiş olabilir. İkinci yarıya da gerçekten iyi başladığımızı düşünüyorum" dedi.

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        "Kendi ligimizde şampiyon olarak bir üst lige çıkacağız"

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a da övgülerde bulunan Serdar Göçerler, "Sonuçta karşımızda Kocaelispor gibi Süper Lig'in iyi kulüplerinden birisi var ve Selçuk hoca da gerçekten çok değerli bir isim. Bizim gibi o da bu oyuna kafa yoran bir hoca. İnşallah Kocaelispor ile hoca da çok iyi yerlere gelecektir. Kendi ligimizde şampiyon olarak bir üst lige çıkacağız. Bundan sonraki süreçte Kocaelispor'a hem Türkiye Kupası'nda hem de Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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