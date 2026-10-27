Kocaeli'de restoran sahibinin öldürüldüğü saldırının şüphelisi tutuklandı

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kebap ve lahmacun restoranına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken hayatını kaybetmişti. Aynı iş yerine geçen ocak ayında düzenlenen silahlı saldırıda ise 2 kişi yaralanmış, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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