Kocaelispor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor: 3-0
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Kürşathan Akın, Erdoğan Çak
KOCAELİSPOR: Onurcan Piri, Tayfur Bingöl (Dk. 46 Show), Onur Öztonga, Maglica, Muharrem Cinan, Gulliksen (Dk. 60 Berkan Kutlu), Agyei (Dk. 81 Haydar Karataş), Fatihhan Demir (Dk. 60 Uğur Kaan Yıldız), Mustafa Ege Bilim, Metehan Altunbaş, Baku (Dk. 46 Sousa)
ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR: Ali Rıza Kırmızıtaş, İslam Çerioğlu, Erkam Kömür, Cihan Canpolat (Dk. 68 Burak Taşdemir), Emir Toprak Dinç, Muhlis İstemi (Dk. 68 Emre Eser), Ömer Mert Gündüz (Dk. 82 Furkan Çakar), Serdar Yiğit (Dk. 73 Murat Elkatmış), Bedirhan Salih (Dk. 73 Yiğit Epözdemir), Ahmet Teker, Mehmet Bağcı
SARI KART: Agyei (Kocaelispor)
GOLLER: Dk. 45+1, Dk. 80 Metehan Altunbaş, Dk. 72 Agyei (Kocaelispor)
Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu’nda Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor’u 3-0 mağlup etti.
4’üncü dakikada Mazıdağı Fosfat Spor’un merkezden geliştirdiği hızlı atakta Bedirhan’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Serdar’ın yakın köşeye yaptığı vuruşu kaleci Onurcan Piri kontrol etti.
8’inci dakikada Kocaelispor’da Agyei’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan sekerek sol çaprazdaki Baku’nun önünde kaldı. Baku’nun şutunu kaleci Ali Rıza kurtardı.
22’nci dakikada Mustafa Ege’nin ön bölgeye gönderdiği ortayı savunmada Cihan kafayla karşıladı. Devam eden pozisyonda Onur’un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
30’uncu dakikada Gulliksen’in arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Baku’nun yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
37’nci dakikada Agyei’nin sağ çaprazdan ceza sahası yayına gönderdiği pasta Metehan, topu bekletmeden Gulliksen’e bıraktı. Gulliksen’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarparak üstten kornere çıktı.
45+1’inci dakikada Kocaelispor’un geliştirdiği atakta Metehan Altunbaş, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
62’nci dakikada Muharrem’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Sousa’nın kale sahası önüne yaptığı ortada Agyei’nin kafa vuruşu kalenin solundan auta çıktı.
70’inci dakikada Uğur Kaan’ın ceza sahası sağ tarafından içeriye gönderdiği pasta Metehan topa dokunamadı. Meşin yuvarlak auta çıktı.
72’nci dakikada Show’un kendi yarı alanından verdiği pasla hareketlenen Berkan, topu rakip ceza sahasına doğru taşıyarak Agyei’ye gönderdi. Ceza sahası içerisinde hafif sağ çaprazda topla buluşan Agyei, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla farkı 2’ye çıkardı: 2-0.
80’inci dakikada Agyei’nin ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Metehan Altunbaş, çaprazdan uzak köşeye yaptığı yerden vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.
Karşılaşma Kocaelispor’un 3-0’lık galibiyetiyle sona erdi.
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