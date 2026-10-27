Kocaelispor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor: 3-0

72’nci dakikada Show’un kendi yarı alanından verdiği pasla hareketlenen Berkan, topu rakip ceza sahasına doğru taşıyarak Agyei’ye gönderdi. Ceza sahası içerisinde hafif sağ çaprazda topla buluşan Agyei, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

22’nci dakikada Mustafa Ege’nin ön bölgeye gönderdiği ortayı savunmada Cihan kafayla karşıladı. Devam eden pozisyonda Onur’un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

4’üncü dakikada Mazıdağı Fosfat Spor’un merkezden geliştirdiği hızlı atakta Bedirhan’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Serdar’ın yakın köşeye yaptığı vuruşu kaleci Onurcan Piri kontrol etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.