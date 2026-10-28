Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri "Gönül Kazan" ile dayanışma sofralara taşınıyor

        "Gönül Kazan" ile dayanışma sofralara taşınıyor

        Kocaeli'de yaşlılık, engellilik ve sağlık sorunları nedeniyle yemek hazırlamakta güçlük çeken vatandaşların sofraları, "Gönül Kazan Projesi" ile boş kalmıyor. İhtiyaç sahiplerine kahvaltı ve akşam yemeği ulaştıran proje, günlük yaşamı kolaylaştırırken dayanışmanın da en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:13 Güncelleme:
        "Gönül Kazan" ile dayanışma sofralara taşınıyor

        Kocaeli’de yaşlılık, engellilik ve sağlık sorunları nedeniyle yemek hazırlamakta güçlük çeken vatandaşların sofraları, "Gönül Kazan Projesi" ile boş kalmıyor. İhtiyaç sahiplerine kahvaltı ve akşam yemeği ulaştıran proje, günlük yaşamı kolaylaştırırken dayanışmanın da en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Gönül Kazan Projesi" ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği sunmayı sürdürüyor. Yaşlılık, engellilik veya sağlık sorunları nedeniyle yemek hazırlamakta güçlük çeken ve kendilerine destek olabilecek yakını bulunmayan vatandaşların günlük yemek ihtiyacı karşılanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, kahvaltı ve akşam yemeğinden oluşan menüler vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. Bu hizmetle vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran büyükşehir, sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor.

        REKLAM

        "Gönül Kazan Projesi" ile sofralara destek

        "Gönül Kazan Projesi" kapsamında hazırlanan haftalık yemek menüleri, 23 günde bir vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Yemeklerini yalnızca ısıtarak tüketebilen vatandaşlar, böylelikle günlük beslenme ihtiyaçlarını daha kolay karşılıyor. Projenin sağladığı kolaylığı yaşayan isimlerden biri de 84 yaşındaki Seyfettin Akbulut oldu. Eşinin kolunun kırılmasıyla yemek hazırlamakta güçlük çekmeye başladıklarını belirten Akbulut, muhtar aracılığıyla yaptıkları başvurunun ardından büyükşehir belediyesinin kendilerine destek olduğunu ifade etti.

        "Allah büyükşehirden razı olsun"

        REKLAM

        Gönül Kazan Projesi’nden duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyfettin Akbulut, kendilerine sunulan yemek desteği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Akbulut, "Allah Büyükşehir Belediyesi’nden razı olsun. Yemeğimiz geliyor, memnunuz. Akşam yemeğimiz, kahvaltımız, meyvemiz kapımıza kadar ulaştırılıyor" ifadelerini kullandı.

        "Yemeklerimizi ısıtıp kolayca yiyoruz"

        Gönül Kazan Projesi’nden yararlanan 74 yaşındaki İbrahim Aslantaş da hizmetin günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını belirtti. Yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle yemek hazırlamakta zorlandıklarını ifade eden Aslantaş, yemeklerin kapılarına kadar getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aslantaş, "Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her şey geliyor. Yemeklerimizi ısıtıp kolayca yiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de Adliye Lojmanları Projesi'nde fiziki ilerleme yüzde 74'e ulaştı
        Kocaeli'de Adliye Lojmanları Projesi'nde fiziki ilerleme yüzde 74'e ulaştı
        Kocaeli'de 7 katlı bina tedbiren boşaltıldı
        Kocaeli'de 7 katlı bina tedbiren boşaltıldı
        Kocaeli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesine...
        Kocaeli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesine...
        Gebze'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa tutuklandı (2)
        Gebze'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa tutuklandı (2)
        Kocaeli'de restoran sahibinin öldürüldüğü saldırının şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de restoran sahibinin öldürüldüğü saldırının şüphelisi tutuklandı
        Kocaelispor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor: 3-0
        Kocaelispor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor: 3-0