"Gönül Kazan" ile dayanışma sofralara taşınıyor

Kocaeli’de yaşlılık, engellilik ve sağlık sorunları nedeniyle yemek hazırlamakta güçlük çeken vatandaşların sofraları, "Gönül Kazan Projesi" ile boş kalmıyor. İhtiyaç sahiplerine kahvaltı ve akşam yemeği ulaştıran proje, günlük yaşamı kolaylaştırırken dayanışmanın da en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Gönül Kazan Projesi" ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği sunmayı sürdürüyor. Yaşlılık, engellilik veya sağlık sorunları nedeniyle yemek hazırlamakta güçlük çeken ve kendilerine destek olabilecek yakını bulunmayan vatandaşların günlük yemek ihtiyacı karşılanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, kahvaltı ve akşam yemeğinden oluşan menüler vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. Bu hizmetle vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran büyükşehir, sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor.

REKLAM

"Gönül Kazan Projesi" ile sofralara destek

"Gönül Kazan Projesi" kapsamında hazırlanan haftalık yemek menüleri, 23 günde bir vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Yemeklerini yalnızca ısıtarak tüketebilen vatandaşlar, böylelikle günlük beslenme ihtiyaçlarını daha kolay karşılıyor. Projenin sağladığı kolaylığı yaşayan isimlerden biri de 84 yaşındaki Seyfettin Akbulut oldu. Eşinin kolunun kırılmasıyla yemek hazırlamakta güçlük çekmeye başladıklarını belirten Akbulut, muhtar aracılığıyla yaptıkları başvurunun ardından büyükşehir belediyesinin kendilerine destek olduğunu ifade etti.

"Allah büyükşehirden razı olsun"

REKLAM

Gönül Kazan Projesi’nden duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyfettin Akbulut, kendilerine sunulan yemek desteği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Akbulut, "Allah Büyükşehir Belediyesi’nden razı olsun. Yemeğimiz geliyor, memnunuz. Akşam yemeğimiz, kahvaltımız, meyvemiz kapımıza kadar ulaştırılıyor" ifadelerini kullandı.

"Yemeklerimizi ısıtıp kolayca yiyoruz"

Gönül Kazan Projesi’nden yararlanan 74 yaşındaki İbrahim Aslantaş da hizmetin günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını belirtti. Yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle yemek hazırlamakta zorlandıklarını ifade eden Aslantaş, yemeklerin kapılarına kadar getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aslantaş, "Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her şey geliyor. Yemeklerimizi ısıtıp kolayca yiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim" dedi.