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        Kocaeli'de 7 katlı bina tedbiren boşaltıldı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği bildirilen 7 katlı bina, tedbiren boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 00:50 Güncelleme:
        Kocaeli'de 7 katlı bina tedbiren boşaltıldı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği bildirilen 7 katlı bina, tedbiren boşaltıldı.

        4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 7 katlı Cansever Apartmanı'nda oturan bazı kişiler, kolon ve kirişlerinden ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Etrafında güvenlik önlemleri alınan bina, yapılan ilk incelemenin ardından tedbiren boşaltıldı.

        Binadaki 14 dairede ikamet eden 33 kişi tahliye edildi.

        Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yaptığını söyledi.

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        Ekiplerin, binanın tahliyesini uygun gördüğünü anlatan Çalık, tahliye edilen vatandaşlardan yalnızca 1 ailenin kalacak yeri olmadığı için öğretmenevinde misafir edileceğini aktardı.

        Öte yandan Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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