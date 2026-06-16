Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

        Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

        Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

        Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

        Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görevli olarak bulunan Uyumaz (49), rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uyumaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Uyumaz için yarın Gebze Adliyesi'nde tören düzenlenecek.

        Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze Cumhuriyet Savcımız Sayın Ayhan Uyumaz'ın bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Adalet teşkilatımıza uzun yıllar emek veren kıymetli savcımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        CHP’de kritik toplantı
        CHP’de kritik toplantı
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        "Hayatımın aşkını buldum"
        "Hayatımın aşkını buldum"
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kombi ve akü hırsızı tutuklandı
        Kocaeli'de kombi ve akü hırsızı tutuklandı
        Kocaeli'de duruşma sırasında kalp krizi geçiren savcı hayatını kaybetti
        Kocaeli'de duruşma sırasında kalp krizi geçiren savcı hayatını kaybetti
        Kocaeli'de kombi ile kamyonların akülerini çalan zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de kombi ile kamyonların akülerini çalan zanlı tutuklandı
        Adliye önünde tabanca ile vuruldu
        Adliye önünde tabanca ile vuruldu
        Kocaeli'de adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Kocaeli'de adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Kocaeli'deki kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
        Kocaeli'deki kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti