Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İzmit'te bir adrese gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 500 sentetik ecza hap, 1329 gram sentetik uyuşturucu, 273 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 tabanca fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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