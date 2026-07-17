Kocaeli'de "yağma" ve "tehdit" suçlarına ilişkin 5 zanlı yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "yağma" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "yağma" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Büro Amirliği ekipleri, Darıca ilçesinde 15 Temmuz'da bir iş yerinin kundaklamanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapmasında "nitelikli yağma", "tehdit", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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