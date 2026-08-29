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        Kocaeli'de yasağa rağmen denize giren genç boğuldu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Kocaeli'de yasağa rağmen denize giren genç boğuldu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize giren genç boğuldu.

        Elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu Pınarlı Mahallesi Sardala Koyu mevkisinde denize giren Muhammet T. (22) bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Durumu fark edenler, Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerine haber verdi.

        Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan gencin, hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gencin cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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