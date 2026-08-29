Kocaeli Ultra Trail Yarışları yapıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen Kocaeli Ultra Trail Yarışları tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen Kocaeli Ultra Trail Yarışları tamamlandı.
Organizasyonda 50 kilometrelik Sisler Dağı ile 15 kilometrelik Geyik Patikası parkurlarında toplam 905 sporcu mücadele etti.
Sabah saatlerinde başlayan yarışlarda Sisler Dağı etabında 4'ü yabancı 149 sporcu, Geyik Patikası etabında ise 10'u yabancı 756 sporcu start aldı.
Kartepe'nin zorlu parkurlarında mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.
15 kilometre erkekler kategorisinde Kerem Çakır birinci, Yunus Emre Akkuş ikinci, Ertuğrul Can üçüncü oldu. Aynı mesafede kadınlarda Elif Gökçe Avcı Ataman birinciliği, Dilek Koçak ikinciliği, Özlem Kaya Alıcı üçüncülüğü elde etti.
50 kilometre erkekler kategorisinde Aykut Taşdemir birinci, Soykan Baykal ikinci, Oğuzhan Emre Singer üçüncü olurken, kadınlarda Tuğçe Özkan birinci, Natalia Kahraman ikinci, Nuray Bulut Göktepe üçüncü sırada yer aldı.
Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Organizasyon kapsamında yarışların yanı sıra etkinlik alanında atölyeler, bilgi yarışması, sanal gerçeklik deneyim alanı ve izci oyunları düzenlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.