Kocaeli Ultra Trail Yarışları yapıldı

15 kilometre erkekler kategorisinde Kerem Çakır birinci, Yunus Emre Akkuş ikinci, Ertuğrul Can üçüncü oldu. Aynı mesafede kadınlarda Elif Gökçe Avcı Ataman birinciliği, Dilek Koçak ikinciliği, Özlem Kaya Alıcı üçüncülüğü elde etti.

Kartepe'nin zorlu parkurlarında mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Organizasyonda 50 kilometrelik Sisler Dağı ile 15 kilometrelik Geyik Patikası parkurlarında toplam 905 sporcu mücadele etti.

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