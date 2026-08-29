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        BAL ekibi Darıca 1934 Gençlerbirliği, yeni sezonu törenle açtı

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Darıca 1934 Gençlerbirliği, 2026-2027 futbol sezonunu törenle açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 12:34 Güncelleme:
        BAL ekibi Darıca 1934 Gençlerbirliği, yeni sezonu törenle açtı

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Darıca 1934 Gençlerbirliği, 2026-2027 futbol sezonunu törenle açtı.

        Darıca ilçesindeki 15 Temmuz Stadı'nda düzenlenen programda konuşan kulüp başkanı Abdullah Poyraz, yeni sezonun kulübe, taraftarlara, ilçeye ve spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın da BAL'in ağır bir yük olduğunu ve gelecek sezon 3. lige çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan ise gelecek yıl 3. ligin açılışını da bu şekilde gerçekleştirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

        Etkinliğe, Kaymakam Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar katıldı.

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