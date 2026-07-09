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        Kocaeli'de yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 Mayıs 2007'de göbek bağıyla öldürülen bir bebeğin çöp konteynerinde bulunmasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Kocaeli'de yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 Mayıs 2007'de göbek bağıyla öldürülen bir bebeğin çöp konteynerinde bulunmasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.N.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

        Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen polis memuru S.K, olayın yaşandığı sene Kocaeli'de görev yaptığını ve olay günü aldıkları ihbar üzerine bebeğin cansız bedeninin bulunduğu çöp konteynerine gittiklerini anlattı.

        S.K, konteynerin yanında siyah kadın çorabına ve mavi havluya sarılı erkek bebek gördüklerini aktardı.

        Cansız bedeni mezarlığa teslim ettikten sonra kendilerinin görevinin sona erdiğini belirten S.K, göbek kordonunun bebeğin boğazına dolanıp dolanmadığını hatırlamadığını kaydetti.

        Tanık F.D. ise hurda topladığı esnada karton kutunun içinde battaniyeye sarılı halde bebek ayağı gördüğünü dile getirdi.

        Korktuğunu ve bir arkadaşını aradığını aktaran F.D, arkadaşının polise haber verdiğini 1 hafta sonra da kendisinin ifadeye çağrıldığını söyledi.

        Sanığın komşusu ve yakın arkadaşı tanık H.C.İ. de sanığın o zamanlarda babasının hastalık süreci olduğunu ve birkaç kez kriz geçirdiğini ileri sürdü.

        H.C.İ, sanığın hamileliğini fark etmediğini kaydederek, "Haberleri görünce çok şaşırdım. Uzun yıllar sakinleştirici kullandı. Üzüldüğü zaman bayılan bir insandı." ifadelerini kullandı.

        Sanık E.N.Ö. anlatılanları hatırlamak için kendini zorladığını ama hatırlayamadığını iddia etti.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        27 Mayıs 2007'de Yahyakaptan Mahallesi'nde göbek bağıyla öldürülen bebeğin çöp konteynerine atılmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.N.Ö'yü 18 Kasım 2025'te Sakarya'da yakalamış, zanlı 19 Kasım'da tutuklanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "altsoydan birine, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması isteniyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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