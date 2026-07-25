Kocaeli'nin Kandıra sahilinde denize girişler yarın için de yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın için de denize girişlere yasak getirildi.



Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu, bu sebeple tüm sahillerde denize girilmesine yarın da izin verilmeyeceği belirtildi.



Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.



Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinde, elverişsiz koşullar nedeniyle önceki gün, dün ve bugün de denize girmek yasaklanmıştı.

