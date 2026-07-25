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        Kocaelispor'da kadoro çalışmaları

        Kocaelispor'un yeni basın sözcüsü Haşmet Uçar, futbolcular Habib Ali Keita, Joseph Nonge ve Darko Churlinov ile yolların ayrılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Kocaelispor'da kadoro çalışmaları

        Kocaelispor'un yeni basın sözcüsü Haşmet Uçar, futbolcular Habib Ali Keita, Joseph Nonge ve Darko Churlinov ile yolların ayrılacağını bildirdi.

        Turka Kocaeli Stadyumu'nda gazetecilerle ilk kez bir araya gelen Uçar, Kocaelispor'u hak ettiği başarılara taşıyarak birlik ve beraberlik ortamını güçlendireceklerine inandıklarını söyledi.

        Uçar, altyapıdan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa aldıkları 8 futbolcudan verim aldıklarını anlattı.


        Kulübün transfer politikasına ilişkin soruya karşılık Uçar, "Ticaret sır olduğu gibi transfer de sır olarak ilerlediğinde olumlu sonuçlar elde ediliyor. Bu konuda görüşmeler var. Çok güzel oyuncuların geleceğini önümüzdeki haftalarda göreceksiniz. Gidenlerin yerine gelenler, daha üst segmentte olacak. Kulübümüzün bir rakam politikası oluştu, bu politikaya uymaya çalışıyoruz. Kocaelispor'un 2026-2027 sezonunda kemik kadrosu var. Bu kadroyla takımı daha iyi yerlerde izleyeceğinize inanıyorum. İyi transferler de gelecek." diye konuştu.


        Gazetecilerin takımın bütçesiyle ilgili sorularını da cevaplayan Uçar, geçen sene yapılan bilet indirimlerinin bu sene uygulanmayacağını aktardı.


        Kulüpte herhangi ekonomik sıkıntı görmediğini aktaran Uçar, "Düzenli ilerleyen bir işleyiş var. Kulübün ekonomik anlamda sıkıntı sürecinde olmadığını gözlemliyorum, bana yansıyan bir şey de yok." diyerek sözlerini tamamladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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