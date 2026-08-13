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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde 2 gün denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde 2 gün denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 2 gün tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde 2 gün denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 2 gün tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde 14-15 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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