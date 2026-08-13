Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde 2 gün denize girmek yasaklandı

Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde 14-15 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 2 gün tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.

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