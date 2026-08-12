Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde yarın denize girmek yasaklandı

Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde yarın denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yarın ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişlere yasak getirildi.

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