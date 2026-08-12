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        Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde yarın denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde yarın denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişlere yasak getirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yarın ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde yarın denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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