Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'nin Karadeniz sahillerinde denize girişler yarın da yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz sahillerinde denize girişler yarın da yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda yarın da denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Karadeniz sahillerinde denize girişler yarın da yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda yarın da denize girişlere yasak getirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olduğuna işaret edilerek, bu sebeple tüm sahillerde denize girilmesine yarın da izin verilmeyeceği belirtildi.

        Açıklamada, denize girmenin tehlikeli olduğuna dikkat çekilerek, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinde, elverişsiz koşullar nedeniyle dün ve bugün de denize girmek yasaklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Dron saldırısında ölen gemi personeli, Kocaeli'de toprağa verildi
        Dron saldırısında ölen gemi personeli, Kocaeli'de toprağa verildi
        Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı
        Gebze'de bina çatısı alevlere teslim oldu
        Gebze'de bina çatısı alevlere teslim oldu
        Karadeniz'deki gemi saldırısında hayatını kaybeden görevli Kocaeli'de defne...
        Karadeniz'deki gemi saldırısında hayatını kaybeden görevli Kocaeli'de defne...
        Bakterili peynir kanser hastasının kabusu oldu: "Dalga geçer gibi" "Ben ölü...
        Bakterili peynir kanser hastasının kabusu oldu: "Dalga geçer gibi" "Ben ölü...
        Kartepe'de gençlerin 4 günlük gelişim kampı sona erdi
        Kartepe'de gençlerin 4 günlük gelişim kampı sona erdi