Kocaeli'nin Karadeniz sahillerinde denize girişler yarın da yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda yarın da denize girişlere yasak getirildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olduğuna işaret edilerek, bu sebeple tüm sahillerde denize girilmesine yarın da izin verilmeyeceği belirtildi.



Açıklamada, denize girmenin tehlikeli olduğuna dikkat çekilerek, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.



Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinde, elverişsiz koşullar nedeniyle dün ve bugün de denize girmek yasaklanmıştı.

