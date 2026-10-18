Kocaeli'nin kültür ve sanat alanındaki geleceği Kültür Şurası'nda ele alınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek Kocaeli Kültür Şurası'nda kamu, akademi, sivil toplum ve kültür-sanat dünyasından yaklaşık 250 temsilci, kentin kültürel geleceğine yön verecek hedefleri belirlemek üzere bir araya gelecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şura, 20 Ekim'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin paydaşlığında düzenlenecek programın açılış konuşmasını şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç yapacak.

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Gün boyunca yaklaşık 250 kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcisini aynı platformda buluşturacak şurada, Kocaeli'nin kültür ve sanat alanındaki mevcut durumu değerlendirilerek ihtiyaç ve öncelikler belirlenecek.

Gençlerin, çocukların, kadınların, engellilerin ve dezavantajlı grupların kültür ve sanata erişiminin artırılması, kültürel etkinliklerin ilçe ve mahallelere yaygınlaştırılması ile yerel sanatçıların desteklenmesi konuları ele alınacak.

Kentin kültür ve sanat alanındaki görünürlüğünün dijital araçlarla güçlendirilmesi de şuranın öncelikleri arasında yer alıyor.

Şurada paydaşların görüş ve önerilerinin uygulanabilir adımlara dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda öncelikli eylem önerileri, kısa, orta ve uzun vadeli uygulama planı taslağı ile kurumlar arası işbirliğini güçlendirecek koordinasyon modelinin raporlaştırılarak ilgili kurumlarla paylaşılması planlanıyor.

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Kocaeli'nin 5 ila 10 yıllık kültür ve sanat yol haritasına temel oluşturması hedeflenen şura ile kentin kültürel birikiminin geleceğe taşınması, kültür-sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve kapsayıcı kent kimliğinin geliştirilmesine katkı sağlanması öngörülüyor.