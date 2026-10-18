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        Kocaeli'de Vali Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın yağış tedbirlerini inceledi

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, beklenen şiddetli yağış öncesinde sahada çalışma yürüten ekipleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Kocaeli'de Vali Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın yağış tedbirlerini inceledi

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, beklenen şiddetli yağış öncesinde sahada çalışma yürüten ekipleri ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın kentte yağışların gece saatlerinde şiddetini artıracağı yönündeki uyarısının ardından ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Bu kapsamda Aktaş ve Büyükakın, gece saatlerinde Kartepe ilçesinin Derbent bölgesinde görev yapan ekipleri ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceleyen Aktaş ve Büyükakın, daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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