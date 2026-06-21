Kocaeli'nin mavi-yeşil rotası "Zambak Yolu", doğaseverleri bekliyor

ŞAHİN OKTAY - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ve Karadeniz sahil şeridi boyunca uzanan 90 kilometrelik "Zambak Yolu", havaların ısınmasıyla doğa yürüyüşçülerini ağırlamaya başladı.



Kandıra ilçesinde, ekoturizm faaliyetlerini canlandırmak amacıyla oluşturulan "Zambak Yolu", havaların ısınmasıyla doğa ve deniz tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.



Sakarya sınırındaki Babalı Mahallesi’nden başlayarak İstanbul Ağva sınırındaki Sardala Koyu'na kadar uzanan 5 etaplık parkur, ziyaretçilerine hem biyolojik çeşitlilik hem de tarihi dokuyla iç içe bir rota sunuyor.



Adını bölgenin simgesi olan ve koruma altında bulunan endemik kum zambağı bitkisinden alan rota, tarih meraklıları için de önemli durak noktaları barındırıyor.



Güzergah üzerinde bulunan ve Osmanlı döneminde İstanbul'daki birçok mimari eserin yapımında kullanılan taşların çıkarıldığı Pembe Kayalar, parkurun en dikkat çekici noktalarından birini oluşturuyor.



Roma ve Bizans dönemlerine ait liman yapısının izlerini barındıran rota, tarih ve doğayı aynı çizgide buluşturuyor.



Güzergahın en ilgi çekici bölümlerinden birini teşkil eden Kerpe ile Sarısu arasındaki etap, iç içe geçen ıhlamur, defne ve sahil çamı ağaçlarıyla kaplı doğal tünellerden oluşuyor.



Özellikle haziran ayında çiçek açan ıhlamur ve defne ağaçlarının yaydığı kokuyla karakteristik bir yapıya bürünen bu bölüm, yürüyüşçülere bitki çeşitliliği açısından zengin bir atmosferde ilerleme imkanı tanıyor.



- Hafta sonu için alternatif rota



Toplam 90 kilometrelik uzunluğuyla "orta zorluk" derecesinde kabul edilen "Zambak Yolu", Uzunkum Tabiat Parkı, Cebeci Plajı, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Bağırganlı gibi turistik noktalardan geçiyor.



Her bir etabı ortalama 7-8 saatte tamamlanabilen parkur, uluslararası standartlarda işaretlendirilmiş yönlendirme tabelalarıyla takip edilebiliyor.



Havaların ısınmasıyla outdoor (açık hava) aktivitelerinde artış gözlenen bölgede yürüyüşçüler deniz manzarası eşliğinde doğa ile baş başa vakit geçirme imkanı buluyor.



Önemli bölümü açık araziden oluşan rotada yürüyüş yapacak vatandaşların uygun ekipman ve su ikmali konusunda hazırlıklı olması gerekiyor.



Günübirlik veya hafta sonu konaklamalı yürüyüşler için ideal olan parkurda, ziyaretçiler butik pansiyonlar veya kamp alanlarında konaklayabiliyor.



- "Ailelerin çocuklarıyla yürüyebileceği bir rota"



Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, 5 etaptan oluşan 90 kilometrelik rota içerisinde çok güzel yürüme, dinlenme, konaklama, yüzme ve fotoğraf çekme alanları olduğunu söyledi.



Yola adını veren kum zambaklarının bulunduğu Uzunkum sahili ile Kefken arasının ilk etabı oluşturduğunu belirten Güneş, antik bir taş ocağı olan Pembe Kayalar Tabiat Parkı'nın bu etabın en dikkati çekici noktası olduğunu kaydetti.



Güneş, ikinci etabın Kefken ile Kerpe arasındaki güzergahı kapsadığını aktararak, bu bölümde de Kumcağız Plajı ve Kerpe Kartal Kayalıkları'nın olduğunu anlattı.



Kerpe ile Sarısu arasındaki üçüncü etabın doğaseverlere orman ve denizin iç içe geçtiği bir rota sunduğunu vurgulayan Güneş, "Dördüncü etabımız da Sarısu ile Seyrek arası. Burada Sarısu deresinde kano yapma imkanı bulunuyor. Son etap ise Seyrek ve Bağırganlı arasında bulunuyor. Rota Bağırganlı'daki Sardala Koyu'nda sona eriyor. Sardala İstanbulluların bizden önce keşfettiği ve rahat ulaştığı bir yer. İstanbul sınırında yer alıyor. Kamp yapmak için ideal bir koy." diye konuştu.



Güneş, Zambak Yolu'nun bilinirliğinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Yaz sezonu dışında da insanların gelip yürüdüklerini görüyoruz. 10-20 kişilik gruplar halinde geliyorlar. Bireysel olarak gelenler de var. İnşallah devam edecek. Ailelerin çocuklarıyla yürüyebileceği bir rota. Çok uzun ve yorucu bir yol değil. Belli etaplar seçilerek yüründüğünde profesyonel yürüyüşçü olmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.



Kum zambaklarının haziran sonu temmuz başı gibi çiçek açtığını ve eylül ayına kadar canlılığını koruduğunu belirten Güneş, zambakları görmek isteyenlerin bu dönemlerde plan yapmaları gerektiğini kaydetti.



Güneş, İzmit-Kandıra arasındaki yol çalışmasının bu yıl tamamlandığını ve güzergahın tamamen duble yol olduğunu vurgulayarak, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan ziyaretçilerin gişelerden çıktıktan sonra 40-45 dakikalık sürüş süresi içerisinde Kandıra sahillerine ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

