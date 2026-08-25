Açıklamada, "Şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK'nin 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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