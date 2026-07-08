Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç istifa etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Kadir Genç, görevinden istifa etti.



Genç, yaptığı açıklamada, "Çok değer verdiğim, parçası olmaktan gurur duyduğum Kocaelispor'daki görevlerimden işlerimin yoğunluğu ve il dışındaki projelerimiz nedeniyle istifa etme kararı aldım. Bir taraftar olarak büyük camiamıza hizmet etmeye devam edeceğim. Yaşasın Kocaelispor." ifadelerini kullandı.

