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        Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç istifa etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Kadir Genç, görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç istifa etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Kadir Genç, görevinden istifa etti.

        Genç, yaptığı açıklamada, "Çok değer verdiğim, parçası olmaktan gurur duyduğum Kocaelispor'daki görevlerimden işlerimin yoğunluğu ve il dışındaki projelerimiz nedeniyle istifa etme kararı aldım. Bir taraftar olarak büyük camiamıza hizmet etmeye devam edeceğim. Yaşasın Kocaelispor." ifadelerini kullandı.

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