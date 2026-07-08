Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç istifa etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Kadir Genç, görevinden istifa etti.
Giriş: 08.07.2026 - 12:29 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Kadir Genç, görevinden istifa etti.
Genç, yaptığı açıklamada, "Çok değer verdiğim, parçası olmaktan gurur duyduğum Kocaelispor'daki görevlerimden işlerimin yoğunluğu ve il dışındaki projelerimiz nedeniyle istifa etme kararı aldım. Bir taraftar olarak büyük camiamıza hizmet etmeye devam edeceğim. Yaşasın Kocaelispor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ