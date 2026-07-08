Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pelitli Mahallesi Yeni Mezarlık Yolu Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde, içerisinde köpük panellerin bulunduğu konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki diğer konteynere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında iki konteyner kullanılamaz hale geldi.

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