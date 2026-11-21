Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yle evinde 2-2 berabere kalan Kocaelispor'da bek oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, "Maç aslında avucumuzun içindeydi ama ne yazık ki son dakikada yediğimiz golle 2 puanı bırakan taraf biz olduk." dedi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, çok iyi bir mücadele olduğunu söyledi.

Takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Uğur Kaan, "Gerçekten takım halinde hem maça çok iyi hazırlanmıştık. Hocamızın istediklerini sahada uyguladık. Maç aslında avucumuzun içindeydi ama ne yazık ki son dakikada yediğimiz golle 2 puanı bırakan taraf biz olduk." diye konuştu.

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Uğur Kaan, çok üzgün olduklarını dile getirerek artık bu maçın defterinin kapandığını, önlerinden zorlu bir Çorum deplasmanı olduğunu ve bu maçtan 3 puanla dönmek istediklerini kaydetti.

Fenerbahçe karşılaşmasındaki taraftar desteğine de değinen Uğur Kaan, "Bize inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Maçın başlama düdüğünden sonuna kadar onların desteğini hissettik." ifadelerini kullandı.