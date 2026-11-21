Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçının ardından, "Planımız rakibi doğru şekilde durdurmaktı. Galibiyete çok yaklaşmışken, bütün uzun oyuncularımız sahadayken o golle kaçırmak çok üzücü. Bence maçın kırılma anı Levent Mercan’a ikinci sarı kartın verilmemesiydi" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında Fenerbahçe ile 22 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. İnan, "Çok üzgün odluğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Çünkü sahada çok iyi mücadele vardı. Galibiyete çok yaklaşmışken son dakikada neredeyse bütün uzun oyuncularımız sahadayken kafa golüyle kaybetmek üzücü. Yine de Fenerbahçe’ye karşı böyle bir mücadele, oyun ve kazanılmış bir puan için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

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"Planımız; rakibimizi doğru şekilde durdurmaktı"

Fenerbahçe’yi iyi analiz ettiklerinin ve oyunun bekledikleri gibi geçtiğini belirten Selçuk İnan, "Oyuna çok iyi başladığımızı söyleyebilirim. İlk yarım saat istediğimiz her şey dört dörtlüktü. Oyuncularımla da paylaşmıştım. Emre Hoca geldikten sonra Fenerbahçe baskılı oynayacaktı biliyorduk. Attıkları gollerin en yüksek kısmı ilk 15 dakikadaydı. Baskıya karşılığı baskıyla verecektik. Eksiksiz yerine getirdi. Ama bunun bütün maç sürmeyeceğini biliyordum. Gerçekten önemli oyuncuları vardı. Duruşumuz, pozisyon alışımız çok önemliydi. O da eksiksiz yerine getirildi. Böyle bakınca maçın genelinde topa sahip olan takım olma ihtimalimiz yoktu. Ama onu Fenerbahçe’nin de yapmasına izin veremezdik. Planımızın en önemli kısmı rakibimizi doğru şekilde durdurmaktı. Bunu da eksiksiz yerine getirdiler. Neredeyse hiç gol pozisyonu vermedik. Bireysel hata dışında pozisyonları yoktu. Bizi tedirgin edecek çok pozisyonları olmadı. Galibiyete yakın taraf olmak çok önemliydi. Buraya üzgün olarak çıkmak bile aslında galibiyeti hak ettiğimizin ve ne kadar iyi oynadığımızın göstergesi. Emre Hoca’yı ve Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

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"Birkaç bölgeye transfer yapabiliriz ama önce önümüzü görmeliyiz"

Devre arasında sayılı hafta kala transfer planlamalarının olup olmadığına dair soruya ise Selçuk İnan şu yanıtı verdi: "Transferle ilgili planlamamız var. Oyuncu portföyümüz var, seyrediyoruz. Başkanımızla paylaşıyoruz. Birkaç bölgeye transfer yapabiliriz ama finansal olarak sıkıntılarımız var. Transfere karar verirsek finansal olarak çıkmamız gereken oyuncular olabilir. Her zaman oyuncu seyrediyoruz, hazır olmaya çalışıyoruz. Transfer süreci belli olmuyor. Önce önümüzü görelim. Sıkıntımız var mı, transfer yasağımız var mı, limitlerimiz nasıl, yabancı konusu, kontenjan… O kadar çok parametre var ki. Hiç kolay değil transfer yapmak ama şu an çok da benim gündemim değil."

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"Maçın kırılma anı Levent Mercan’a sarı kartın verilmemesiydi"

Hakemlerin performansıyla ilgili olarak Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Hakemlerle ilgili çok isyan ettiğim zamanlar da oldu. Bugünü kısa geçeyim. Penaltı gözünün önünde oldu, verebilirdi. Ama ne nihayetinde VAR’dan verildi. Bugün biz üzülüyoruz. Kendi özeleştirimi yapıyorum. Bütün uzun oyuncuların sahadayken gol yedin diyorum ama bence maçın kırılma anı bence Levent Mercan’ın ikinci sarı kartının verilmemesiydi, Dan’a yapılan faulde. Çok basit geçti. Onlar için basit görünün şey böyle bir şehrin, bir takımın, oyuncuların hayalini ya da zaferini yok etti. Tabii ki hatalar olacak. Belki de görmedi. Ama o çok net bir sarı karttı. Onu bence pas geçti. Öyle düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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"Rivas her hocanın çalışmak isteyeceği bir oyuncu"

Rivas’ın oynadığı bölgeler üzerine gelen soruya genç teknik adam, "Rivas’ı çok yakından tanıyorum. Büyün oyuncularımla birebir görüşmelerim oluyor. Ama ondan nasıl fayda sağlayacağımızla ilgili ekibimle beraber çalışmalar yapıyorum. Sol bek oynadığında ofansif olarak ondan ne alacağımı biliyorum. Çok çalışıyor. Bugün övgülerinizi fazlasıyla hak ediyor. Bence her hocanın beraber çalışmak isteyeceği karakterde bir oyuncu. Çalışıyor, mücadele ediyor. Bazen kötü oynuyor ama en azından her şeyini sahaya bıraktığına emin oluyorsunuz. Dolayısıyla ondan çok memnunum" diye konuştu.

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"Biraz şanssızlık, biraz eksiklik, biraz da yanlış duruş"

Karşılaşmadaki gollerin duran toplardan gelmesiyle ilgili olarak Selçuk İnan, "Seyir zevki çok yüksek maç oldu. Ama mücadele seviyesi daha önde olan bir maçtı. Duran toplar Fenerbahçe’nin etkili olduğu alan. Onların attığı duran toplar biraz yan toplardan geldi. Bizim attıklarımız ise penaltı ve frikikten. Şöyle de söyleyeyim; Fenerbahçe’nin 8 ya da 9 yan top, duran top golü vardı. Bugün bir yenisini de bize karşı attılar. Hafta boyunca her antrenmanda duran top çalışmamıza rağmen; bütün uzunlarımız sahadayken böyle bir gol yemek biraz şanssızlık, biraz yanlış duruş ya da o anki eksiklik diyebiliriz" dedi.