Kocaelispor, kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 23.06.2026 - 17:19 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Onurcan Piri arasında 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Onurcan Piri, Zecorner Kayserispor'da geçen sezon 5 maça çıktı.
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