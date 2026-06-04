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        Kocaelispor, Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz'a veda etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmeleri sona eren Ahmet Oğuz ile Serdar Dursun için veda paylaşımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:48 Güncelleme:
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        Kocaelispor, Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz'a veda etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmeleri sona eren Ahmet Oğuz ile Serdar Dursun için veda paylaşımında bulundu.

        Yeşil-siyahlı kulübün takım kaptanlarından Ahmet Oğuz ile forvet Serdar Dursun için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Kocaelispor, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi.

        Serdar Dursun, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Ahmet Oğuz ise 31 karşılaşmada 2 asist yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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